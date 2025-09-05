Silvia Herreros 05 SEP 2025 - 09:00h.

La ex de Carlos Lozano confiesa que tiene un acosador que la sigue y aparece en todas partes

Miriam Saavedra denuncia la angustiosa situación que vive "desde hace más de dos años". La ganadora de 'GH VIP' lleva desde entonces sufriendo el acoso de una persona que, en un primer momento, se hizo pasar por un seguidor.

Esa aparente 'admiración' ha terminado transformándose en algo mucho peor. A través de sus redes sociales, la princesa inca habla por primera vez de la difícil realidad que vive por culpa de esta persona, que la sigue a todas partes.

La ex de Carlos Lozano ha querido hablar de su realidad tras compartir una imagen de las espectaculares vistas que hay desde el balcón de su "casita". "Yo quiero saber dónde están esas vistas", le escribe un follower.

No es la primera vez Miriam presume de vistas. Aunque no niega que la imagen se haya tomado desde su vivienda, por seguridad, prefiere no dar detalles sobre su ubicación y se limita a decir que, aunque parezca la "sierra", vive en "Madrid centro" en unos "edificios nuevos".

"Tengo un acosador, aparece siempre en donde estoy"

"Lamentablemente tengo una persona que al principio se hizo pasar por un seguidor y me viene acosando hace más de dos años", relata la cusqueña a través de sus redes, en donde ha querido hacer pública la terrible situación que vive desde entonces. "Se aparece en todas partes donde me encuentro, por eso intento no publicar dónde vivo y suelo poner la ubicación de los lugares a los que voy uno o dos días después", relata.

La peruana no ha querido dar detalles sobre la identidad de esta persona, que podría ser un hombre, puesto que habla de "seguidor" y no "seguidora" cuando hace referencia al mismo. Según ha confesado, a pesar de haber sopesado en más de una situación "denunciar" este problema de acoso ante las autoridades, nunca lo ha hecho. La influencer explica que el motivo que le "echa para atrás" a la hora de hacerlo es que, según tiene entendido, su acosador "tiene un problema mental".

Miriam Saavedra se refiere a la persona que la está acosando como alguien "sin maldad". No obstante, que esta situación, que se repite en el tiempo desde hace más de dos años, no haya terminado, está siendo un problema para ella. "El hecho de que siempre aparezca en todos los lugares donde estoy, me da angustia", confiesa mientras explica cómo se siente y lo que le produce pensar que ese 'seguidor' podría estar observándola y aparecer en cualquier momento.