Ana Carrillo 17 SEP 2025 - 21:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha contado cómo se ha abrasado la piel

Rosario Matew, exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', se ha mostrado desolada en Instagram por haberse abrasado la piel de la cara en su casa y ha grabado un vídeo en el que muestra al detalle cómo está su rostro para explicarle a sus seguidores cómo ha ocurrido y que no cometan el mismo error que ella.

La influencer ha admitido que sabe que se va a arrepentir de "dejar la huella digital" de esos vídeos en los que se ve su piel totalmente "levantada", pero que su objetivo era explicarle a sus seguidores qué había pasado para que no le pasase a nadie más, aunque había dudado mucho sobre si era buena idea contarlo: "Llevo todo el día fatal e iba a esconderme debajo de una piedra, pero tengo que contároslo".

La novia de Stiven Iniesta ha revelado que descubrió que tenía que volver a Madrid - vive en Elche junto a su pareja - antes de lo previsto por un compromiso laboral y que decidió "quitarse el bigote con cera fría". Tras el proceso, sintió un dolor mayor al que experimenta cada vez que lleva a cabo esta tarea, pero aún así quiso ponerse una mascarilla.

Su intención era respetar la zona irritada, pero pese a ello comenzó a notar que su piel "ardía": "Fui tonta porque dije: 'me lo voy a dejar porque igual se me irrita un poco ahora pero no creo que pase nada'. Me lo quito después de cenar y noto la zona súper roja. Me fui a dormir y a las tres de la mañana me he despertado de lo que me ardía esa zona".

Es por eso que la exnovia de Álvaro Boix le ha pedido a sus seguidores que no se pongan ningún producto en la piel inmediatamente después de haberse hecho la cera en casa. El problema que tiene ahora la influencer es que una marca de cosméticos había contado con ella para hacer un directo desde la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para que ella fuera probándose diversos productos: "Seguiré poniéndome aloe vera a ver si mejora".