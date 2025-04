Cronología de las relaciones sentimentales de Rosario Matew

La pareja acudía al programa con una relación que se tambaleaba llena de idas, venidas e infidelidades . Aunque empezaron con sus mejores intenciones, ambos fueron infieles, siendo los primeros en caer en la tentación de toda la edición. Esto hizo que se dieran cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. En la hoguera final la pareja puso por delante su felicidad individual, ella se marchaba con Suso y él con Sabela.

Si la hoguera final en la República Dominicana fue complicada para la pareja, también lo fue el reencuentro. Seis meses después de volver a su vida normal, ambos se encontraban solteros y aseguraban que lo mejor era mantenerse separados a pesar de haber tenido un reencuentro. “Lo odio, pero es que también lo quiero… Me encantaría poder decir ‘qué asco me das’, pero es que no puedo” aseguraba ella, por su parte mientras Álvaro, emocionado, aseguraba que Rosario era el amor de su vida.