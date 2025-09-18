Lorena Romera 18 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado una triste noticia y ha dejado preocupados a sus seguidores

Lola Mencía comunica una triste noticia: "Cerramos una etapa"

Compartir







Lola Mencía ha comunicado una amarga noticia. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y también de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha anunciado en redes este triste desenlace de forma completamente inesperada. La de León, que se dio a conocer en 'MyHyV' y en 'La isla de las tentaciones', conocida en redes como Marta de Lola, ha preocupado a sus seguidores con sus mensajes.

La creadora de contenido para redes sociales lleva algún tiempo dando pistas de que algo no iba del todo bien en su vida. Si bien en un primer momento sus seguidores creían que se trataba de una crisis sentimental con su pareja, Álex Cuadrado, después la joven aclaraba que se trataba del futuro de su negocio. Hasta ahora, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' regentaba un hotel canino.

Una experiencia en la que se embarcó en 2018 como Auxiliar Técnico Veterinario para después ir ampliando su experiencia como enfermera, cuidadora y, después, peluquera canina. Más tarde, terminó asumiendo el reto de la dirección del Hotel Canino Ferrol, dándole un giro de 180 grados. Pero esta etapa ha quedado ahora atrás.

PUEDE INTERESARTE Lola Mencía, preocupada por el acoso en redes tras ser denunciada por el Seprona

La que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes All Stars' ha anunciado a través de su perfil de Instagram el cierre de su negocio. "Hoy he cerrado las puertas del hotel canino. Tengo una mezcla de emociones y muchos recuerdos. Gracias por todos estos años", ha escrito Marta de Lola, como se la conoce en redes sociales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Gracias por todos estos años"

Una decisión muy difícil para la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', que ha recibido un cariñoso mensaje de su madre, que es consciente de que no atraviesa su mejor momento. "¿Cómo estás, hija? Sé que hoy has tenido sentimientos encontrados. Ha sido una etapa de tu vida con sus cosas buenas y malas. Ahora empieza otra. Te mereces todo lo bueno. Eres una gran persona. Te has ido con la cabeza muy alta", ha señalado la madre de la de León.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Eres muy grande, hija. Siempre me tendrás en lo bueno y en lo malo. Te quiero muchísimo. Sé feliz, cariño", le escribe por Whatsapp su progenitora. Un gesto que la exnovia de Diego Pérez ha hecho público a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido esta triste noticia que ha dejado a todos estupefactos y muy preocupados.

Y es que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha reconocido que este mensaje de su madre le ha "reconfortado" en un momento tan difícil. En estos momentos, Lola Mencía se encuentra desconectando en La Toscana, Italia, donde espera poder poner en orden sus ideas y recargar pilas después de tomar esta decisión tan complicada.