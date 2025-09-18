Lidia González 18 SEP 2025 - 15:02h.

La colaboradora de ‘De viernes’ explica que hubo sucesos en el rodaje del documental de Georgina Rodríguez que no la dejan en buen lugar

Lydia Lozano confiesa si le gustaría hacer una docuserie sobre su vida

Lydia Lozano llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a hablar de todo y de todos sin cortarse. Después de desvelar si va a someterse a un cambio de look y dejar atrás su mítica melena rubia, la colaboradora de ‘De viernes’ habla de la actitud de Georgina Rodríguez en la grabación de su documental. La periodista no es muy aficionada de este tipo de contenido de las influencers, pero decidió darle una oportunidad y luego descubrió algunos sucesos que tuvieron lugar durante las producciones de su serie. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

“Me dijeron muchas cosas que ocurrían en ese rodaje”, comienza asegurando la periodista y añade: “Son cosas que la dejan fatal”. La colaboradora de televisión ha tenido acceso a información sobre algunas situaciones que sucedían en las sesiones de grabación, cosas que no se emitireron, y que no dejarían en muy buen lugar a la creadora de contenido. ¡Descúbrelo en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

“Me vi la primera temporada porque todo el mundo decía que iba a cambiar de idea”, asegura la periodista al hablar de la serie de la novia de Cristiano Ronaldo. A pesar de todo, Lydia Lozano admite que no ha cambiado la opinión que tenía sobre ella y más aún después de todo lo que ha descubierto que ha pasado tras las cámaras.

Programa completo: Lydia Lozano opina de la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Tras haber visto algunos episodios del famoso documental de la influencer y toda la trayectoria de su romance con el portugués, Lydia Lozano tiene muy claro lo que opina sobre la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. “Tanto brillante…hay algo que no es verdad”, asegura tajantemente la periodista.

Lydia Lozano se estrena en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ y, en su primera visita al videopodcast, ha hablado largo y tendido sobre todo lo que ha ocurrido en la vida de los influencers de moda durante el verano. La colaboradora de ‘De viernes’ se sincera sobre la ruptura de Carla Flila y Nagore Robles, la relación de Laura Escanes y Joan Verdu y desvela el vínculo que tiene con Mario Casas. ¡No te pierdas ningún detalle en Mediaset Infinity!