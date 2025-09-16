Lidia González 16 SEP 2025 - 18:40h.

La colaboradora de ‘De viernes’ confiesa el nombre de dos famosas actrices que le gustaría que la interpretasen en su serie biográfica

En un momento en el que las series biográficas y los documentales están a la orden del día, Lydia Lozano no ha dudado en ser completamente sincera cuando se le ha preguntado al respecto. La colaboradora de ‘De viernes’ desvela si le gustaría hacer una docuserie sobre su vida, en exclusiva, en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity. Además, la periodista confiesa qué actrices le gustaría que la interpretasen. ¡No te lo pierdas!

Lydia se convierte en la madrina del estreno de la nueva temporada del videopodcast dispuesta a abrirse en canal y comentarlo todo sobre las últimas polémicas de los influencers, como la crisis que atraviesan Claudia y Mario. Pero también se ha sincerado sobre la posibilidad de hacer una serie sobre su vida y ha hecho una sorprendente confesión: “Me lo propusieron”. La colaboradora de televisión desvela la principal condición que le pusieron para poder llevarla a cabo.

Tras plasmar, a través de su libro, ‘La venganza de la llorona’, la historia de su vida y sus anécdotas más impactantes no sería de extrañar la posibilidad de hacer una adaptación a la pantalla y, así, dar el salto al mundo audiovisual. La periodista asegura que una amiga suya, después de leerse esta autobiografía, quiso dar luz verde a este proyecto y desvela cuál fue su reacción.

Programa completo: Las actrices que interpretarían a Lydia Lozano en su serie

Después de sacar a la luz esta anécdota sobre la posibilidad de realizar una serie sobre su vida, Lydia Lozano ha confesado los nombres de dos famosas actrices que le gustaría que la interpretasen. Sin pensárselo dos veces, la periodista desvela quiénes serían las personas idóneas para realizar este papel, tanto en su etapa más adulta como en su juventud.

Lydia Lozano se estrena en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ para hablar de todo lo que ha pasado con los famosos en el verano y destapar todas las novedades. La periodista habla de la crisis de Claudia y Mario, la pelea de Anita Williams y Montoya o la ruptura de Nagore Robles y Carla Flila. Además, saca su faceta más personal para hablar de su papel como referente de moda o las guardias más complicadas que ha tenido como periodista. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!