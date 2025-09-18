Natalia Sette 18 SEP 2025 - 11:19h.

Oriana Marzoli se vuelve protagonista de un momento en 'El loco amor' que dejará a todos los espectadores del dating show

Oriana Marzoli cuenta todos los secretos de las grabaciones de 'El loco amor'

Oriana Marzoli se cuela en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar del nuevo dating show de Mediaset Infinity en el que es colaboradora estrella. ‘El loco amor’ se presenta como un programa que va a revolucionar la forma en la que entendemos el amor en televisión. Chema Martínez, colaborador del videopodcast, desvela una impactante noticia en 'El loco amor' que tiene a Oriana como protagonista.

“Ya están pasando cosas muy fuertes”, afirma Chema, que está presente en las grabaciones de ‘El loco amor’. El dating show se emite a las 14 de la tarde de lunes a viernes y, según el colaborador, el programa de hoy viene muy fuerte. “El programa del jueves es algo que nunca he visto en televisión”, reconoce. Y por si esto fuera poco, una de las protagonistas de este suceso es Oriana Marzoli.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ se quedan atónitos con la información que da Chema Martínez, pues lleva años trabajando en televisión y sabe bien de lo que habla. “Pasa algo muy fuerte”, reitera el colaborador. ¡No te puedes perder el bombazo hoy a las 14:00 en Mediaset Infinity!

Programa completo: Lydia Lozano opina del papel de colaboradora de Oriana Marzoli

La invitada estrella del videopodcast, Lydia Lozano, se ha quedado perpleja no solo con las palabras de Chema sino con el hecho de que Oriana sea colaboradora en un programa de amor. “Pensándolo bien, dada su desastrosa vida amorosa…”, reflexiona la periodista. A lydia le cuesta creer que aquella joven que lo dio todo en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ esté ahora aconsejando a otras personas sobre relaciones. “Oriana es muy intensa y el amor más”, reconoce.

'En todas las salsas' estrena temporada por todo lo alto. Además de anunciar que en el programa de hoy de 'El loco amor' habrá un bombazo que dejará a todos los espectadores con la boca abierta, se repasan también todos los cotilles del verano. Junto a Lydia Lozano, los colaboradores comentan la discusión de Anita y Montoya, los rumores de ruptura entre Goicoechea y Manu Moreno, los mensajes que Nagore Robles le mando a Lydia Lozano tras su ruptura con Carla Flila y el intercambio de indirectas entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita ¡Todo esto y mucho más dándole play al programa completo!