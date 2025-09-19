Rocío Molina 19 SEP 2025 - 16:07h.

El ganador de 'Supervivientes' ha compartido unas foto de un trabajo que desempeñaba antes de debutar en la televisión

Borja González ha respondido en más de alguna ocasión a los que le acusan de que no ha trabajado nunca y es de los que se queja por el dinero. El ganador de 'Supervivientes' y exparticipante de 'LIDLT' no es muy dado a entrar en debates, pero está orgulloso de su pasado antes de debutar en la televisión y ha enseñado por primera vez enseña en qué trabajaba antes de ser militar y sacarse la oposición.

"Siempre tengo cuatro o cinco amargados o envidiosos, no sé cómo catalogarlos, que me ponen que 'vivo del cuento', otro que 'no da un palo al agua'. Yo llevo desde los 16 años trabajando", ha expresado en más de una ocasión el valenciano, además de enumerar cada uno de los sitios en los que ha trabajado y también lo que ha estudiado.

Unas críticas que se han repetido después de que el valenciano hiciera una sátira acerca de los impuestos y de lo muchos que se paga. Los que dicen que Borja González "vive muy bien" o "con un gran nivel" han vuelto a la carga con el discurso de que "vive del cuento" y este ha sacado a la luz unas imágenes para mostrar que ha trabajado de todo y para demostrar a lo qué se dedicaba antes de debutar en la televisión y de ser militar y sacarse la oposición.

"Fui militar durante más de siete años", explicó en una ocasión para después estudiar una oposición de Guardia Civil que se sacó y que ha sido el último trabajo que ha empeñado hasta que nació su hijo Luca. A partir de ahí, el valenciano se está dedicando a la creación de contenidos y al cuidado de su hijo tras pedir una excedencia, dado que Ana López es autónoma y es la forma en la que ambos habían optado por organizarse hasta su entrada en 'Supervivientes'.

"El menda, en 2020", así es como Borja González ha presentado las dos imágenes en las que se le puede ver trabajando en una obra, otro de los trabajos de los muchos que ha desempeñado antes de que comenzase su andadura televisiva. El exparticipante de 'LIDLT' ha publicado estas fotografías para desmontar un discurso que ya llega a cansarle y demostrar el amplio currículum que tiene.

Uno más de los trabajos a los que se ha dedicado antes de comenzar su andadura televisiva. "Para los que piensan que mi vida empezó en 'La isla de las tentaciones' o en 'Supervivientes'", ha indicado Borja González acerca de estas instantáneas y trabajo del que ha hablado ahora por primera vez.