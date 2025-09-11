Silvia Herreros 11 SEP 2025 - 12:31h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' llevan meses preocupados por una situación que ha empeorado

Borja González y Ana López hablan con preocupación de los problemas de adaptación que su hijo Luca está teniendo a su 'guarde'. El ganador de 'Supervivientes' y su pareja, con la que participó en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', están desesperados y preocupados por el llamativo cambio de comportamiento que el pequeño muestra desde que va a la escuela infantil. Esta situación no es nueva. Se produce desde hace meses y, lejos de mejorar, parece haber empeorado.

Luca, de apenas un año y medio de vida, es un niño alegre, sonriente y risueño. Desde hace unos meses, su luz parece haberse apagado. "Está llevando la adaptación a la guardería un poco mal (...) Sale enfadado con nosotros, no está como siempre", contaban el pasado mes de julio a través de mtmad. Ahora, el niño está triste, no quiere comer, no duerme. Además, "llora, grita y patalea" y parece tener también un problema de ansiedad por separación.

"Estamos fatal con el proceso de adaptación. Luca lo está pasando fatal. No sé si os ha pasado alguna vez", explica Ana a través de sus stories de Instagram mientras cuenta que la situación en casa está siendo bastante preocupante para ellos.

Se desconocen las causas reales por las que el pequeño Luca no quiere ir a la escuela infantil a jugar, aprender y relacionarse con sus compañeros. No obstante, los expertos recomiendan no ignorar estas señales y prestar atención a cualquier cambio de comportamiento. Especialmente si, como en su caso, el pequeño deja de comer, tiene dificultades para dormir o empieza a mostrar problemas de apego con los progenitores.

Analizar el entorno del pequeño y mantener una buena comunicación con sus educadores para así poder detectar y abordar la situación de la manera más adecuada a cada caso es fundamental. En los casos más severos, la ayuda de profesionales y psicólogos puede ser necesaria.

Esta situación está generando bastante frustración tanto al menor como a sus propios padres que, desesperados, han gritado "socorro" y pedido ayuda a través de las redes.

"El problema no es cuando lo dejas y que llore. El problema es cuando lo recogemos. No quiere jugar, está enganchado a la pierna. No quiere cenar, no quiere irse a dormir, no quiere quitarse la ropa, no se quiere bañar... Y todo mientras llora, grita y patalea. Está siendo bastante duro, por nosotros y por él", asegura la mamá primeriza.

"No sé si os ha pasado alguna vez, porque yo me pensaba que el proceso (de adaptación) era que allí estaba un poco mal", comenta, mientras, con cara de cansancio, revela que no esperaba que al llegar a casa su hijo estuviese "tan, tan mal".

Esta situación "está siendo bastante dura" para Borja González y Ana López, que reconocen estar agotados y no estar durmiendo casi nada. Algo que también está repercutiendo en su estado de ánimo, pues ver así a 'su bebé' psicológicamente también les ha afectado. "Del uno al diez, ¿Cuánto de feliz eres hoy?", pregunta la valenciana a su novio, que con cara de cansancio y resignación, responde con un "cero".