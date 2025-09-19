La que fue pareja de Joaquín Cortés ha ofrecido una íntima entrevista a 'El tiempo justo'

Cathy Asumu ocupó buena parte de los titulares de la crónica social a principios de los años 2000 cuando se dio a concoer su relación sentimental con el bailaor Joaquín Cortés. Aquello centró la atención de muchos, ya que pasó de ser su mánager a ser su pareja, pero todo se enfrió a raíz del embarazo de la guineoecuatronia, sobre el que ha hablado ahora en 'El tiempo justo', el nuevo programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

"Duró hasta que me quedé embarazada", explica como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. En el verano del año 2007, Asumu y Cortés reciben la noticia de que serán padres. Sin embargo, el cordobés pidió una prueba ante sus dudas. "Salió fluorescente", relata.

La relación sentimental entre una y otro dura más de un año. Cuando descubren ese resultado del test de embarazo, Joaquín Cortés decide apartarse y no tener más vínculos con la que era su novia. Cathy Asumu detalla cómo ocurrió todo. "Le dije que respetaba su opinión pero que debía respetar la mía. Quería arriesgar y vivirlo", comparte.

"Mi hijo sabe quién es su padre"

Las intenciones del bailaor pasaban por "interrumpir el embarazo". Asumu se niega y Cortés le "desvincula de la compañía" de la que formaba parte. La última vez que se vieron fue en un hospital para confirmar una vez más la paternidad y si existía la posibilidad de abortar. "Yo subí, el se quedó abajo. Dije: 'no puedo seguir con esto'", relata. "cuando bajé me dijo tan rápido que no he podido seguir adelante [con la interrupción]". "Él se bajó, me dejó en casa y no le pude ver", agrega.

Ahora, su hijo tiene 18 años tras un largo conflicto judicial que han vivido otras parejas como Ivone Reyes y Pepe Navarro. La justicia declaró que Samuel, el niño en cuestión, tiene como primer apellido el de su padre, quien le debía pasar una manutención todos los meses -desde hace cuatro años no se la transfiere-. "Mi hijo sabe quién es su padre, lo llevé a verlo a un espectáculo", añade.

Cuando tenía 13 años, Samuel descubrió en redes sociales el perfil de su padre y decidió contactar con él. "Con la preadolescencia encontró una cuenta de Instagram de su padre. Le envió un mensaje y no tuvo respuesta", asegura.