Mar Flores, tajante ante la prensa: "No busquéis donde no hay más cosas"

La reflexión de Mar Flores tras el posado de Terelu Campos con Carlo Costanzia, su hijo y Alejandra Rubio

Compartir







Ya hay reacción de Mar Flores al icónico e inolvidable posado familiar de Terelu Campos junto a su hija Alejandra y Carlo Costanzia -pareja de esta-, junto a su padre Carlo. La imagen, muy comentada por la unión familiar entre los Campos con los Costanzia, ha puesto de manifiesto la buena conexión que existen entre los dos abuelos del crío de la joven pareja.

Las declaraciones de Mar Flores

Sin embargo, Mar Flores no estaba invitada al evento, por lo que no ha participado en este posado que ha dado tanto de qué hablar. Eso sí, la madre de Costanzia ha dejado un 'momentazo' al ironizar con la cuestión por la que se le estaba preguntando. "¿Te sorprende el cumpleaños?", le preguntaba un periodista. "Es que no sé de qué cumpleaños me hablas", respondía tajante la otra.

Al final de la tarde de este jueves se produzco ese impactante posado. Terelu Campos fue clara y advirtió que no pretendía dar declaraciones ni puntos de vista sobre la otra abuela del bebé que tienen en común Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. "No estoy pendiente de lo que se nombra. Estoy encantada haciendo el programa con mi hijo, estamos muy contentos hicimos dos muy buenas jornadas", ha contestado por su parte Mar Flores. "No tengo nada que ver con las polémicas, yo he sacado mi libro. No he visto nada", apostilla.

Si en un primer momento se mostró escéptica a contestar a las preguntas sobre el 60 cumpleaños de la televisiva, más tarde Mar Flores aclara que sí ha habalado con Terelu Campos. "Con tranquilidad todo, ya la felicité a Terelu. Por favor, no busquéis donde no hay más cosas", pedía.