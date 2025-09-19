La revelación de Galiacho sobre un amor de Ortega Cano que ha dejado “pasmado” a Joaquín Prats

El periodista aseguró en ‘El tiempo justo’ que el torero estuvo a punto de casarse con una famosa empresaria

El programa repasaba las imágenes y declaraciones de la celebración del cumpleaños de Rocío Jurado cuando Juan Luis Galiacho soltó una bomba que dejó anonadado a Joaquín Prat y a todo el plató. “Me dejas pasmado”, aseguraba el presentador al recibir la noticia.

“El maestro Ortega, quien con quien se iba a casar era con Paloma Cuevas. O sea, el amor y la novia de Ortega Cano era Paloma Cuevas”, aseguró el periodista. Una afirmación que sorprendió aún más cuando detalló que fue una relación seria, avalada por la familia: “El padre de Paloma, Victoriano Valencia, era el apoderado de Ortega y entonces era la pareja oficial”.

Enrique Ponce se cruzó en su camino

El asombro se multiplicó en plató al escuchar que aquel romance llegó a estar tan consolidado que se habló de boda: “Fue Enrique Ponce quien se cruzó en su camino”

Galiacho relató cómo aquel noviazgo no prosperó. “Un día, en una corrida de toros, se metió por medio Enrique Ponce. Fue después en una cena cuando le dijo a su banderillero: ‘voy a por Paloma Cuevas”, desveló.

A partir de ahí, el destino cambió para los tres protagonistas: Paloma inició su relación con Enrique Ponce, Ortega Cano quedó fuera de la ecuación y lo que parecía un futuro matrimonio se esfumó.