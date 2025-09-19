Natalia Sette 19 SEP 2025 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela por fin qué nombre han elegido ella y su marido para su hijo

Fiama Rodríguez muy preocupada por no saber si podrá darle el pecho a su bebé

Fiama Rodríguez está a muy poquitos meses de tener a su hijo en sus brazos y ha llegado el momento de anunciar el nombre del bebé. Tras hablar de cómo quiere que sea su parto , la exparticipante de ‘La isla de las tenta ciones’ viaja a Gran Canaria aprovechando las últimas semanas que puede coger un avión y pasa unos días junto a su familia. Fiama actualiza cómo le va el embarazo, muestra una ecografía 5D y hace videollamada con Marcello Falzerano para desvelar por fin el nombre de su pequeño.

Ya es hora de que los seguidores conozcan el nombre del hijo de Fiama y Marcello. Antes de saber el sexo del bebé , la pareja debatió qué nombres les gustaban más. Con las opciones de niña lo tuvieron más complicado, pues el nombre que le encantaba a Fiama, a Marcello no le gustaba nada. Sin embargo, para elegir el nombre del niño no hubo ningún tipo de discusión. “No nos costó nada elegirlo, lo teníamos súper claro”, asegura la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Por tanto, cuando se enteraron de que el bebé era un niño, no dudaron en el nombre. “No hubo discusión”, reconoce la pareja. Fiama y Marccello desvelan que fue ella quién propuso el nombre ya que lo tenía en mente desde que era una niña y a su marido le encantó. “Estoy encantado con el nombre”, admite él a través de la pantalla del teléfono.

Fiama Rodríguez explica los motivos por los que llamará a su hijo así

Para Fiama no hubo ningún tipo de discusión a la hora de ponerle el nombre a su bebé. Desde que era una niña sabía que si tenía un hijo en el futuro, ese sería su nombre. “Desde el primer momento que lo escuche me encantó”, explica ilusionada. Por suerte, a su marido le gustó mucho también. No obstante, hay solo una cosa que le gusta sobre el nombre y el que en los últimos años se ha hecho mucho más popular. “No es moda”, recalca Fiama.

Fiama Rodríguez regresa de nuevo a su canal para actualizar todo sobre su embarazo. Además de desvelar el nombre del bebé, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a una ecografía 5D y enseña la cara de su bebé por primera vez. También cuenta si su bebé está colocado ya y cúal es la fecha de parto No te pierdas nada dándole play al video!