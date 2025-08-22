Equipo mtmad 22 AGO 2025 - 12:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus preocupaciones de cara a la llegada de su primer hijo al mundo

Fiama Rodríguez aclara cuántos kilos ha cogido y habla de su recuperación física

Compartir







Fiama Rodríguez regresa a su canal ‘Ya eras todo’, disponible en Mediaset Infinity, en la recta final de su embarazo dispuesta a desvelar cuál es su mayor miedo durante el parto. Tras compartir una serie de decisiones que ha tomado sobre cómo q uiere que sea el nacimiento de su bebé , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ continúa actualizando sobre su embarazo y las mayores preocupaciones que le genera.

La canaria se abre en canal ante la cámara y devela lo que más le asusta de cara al momento de dar a luz a su bebé. Tras el incidente por el que tuvo que acudir a urgencias al principio de su embarazo , la creadora de contenido vuelve a mostrarse vulnerable con sus seguidores y comparte todas sus preocupaciones. “He visto un montón de vídeos”, confiesa con seriedad. Fiama, tratando de prepararse para el esperado momento, se ha estado documentando sobre todo lo que puede ocurrir en la llegada de su primer hijo al mundo.

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano confiesan el complicado momento que ha atravesado su relación

La gran aventura vital por la que está pasando la canaria es emocionante y aterradora a partes iguales. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con el corazón en la mano de sus mayores temores ante el parto, cada vez más cerca. Al hablar de aquello que más le asusta, Fiama tiene se encuentra teniendo que aguantar la compostura frente a la cámara. “No quiero ni pensarlo”, se sincera. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Fiama Rodríguez habla sobre experiencias ajenas acerca de dar a luz

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano anuncian el sexo del bebé que esperan

En su extensa documentación sobre todo lo que podría ocurrir en el momento del parto, Fiama ha ido acumulando diversas opiniones y experiencias de otras mujeres en la misma situación. “De dolor no me voy a morir”, declara la canaria, segura de que podrá soportar ese aspecto tan crucial del momento de dar a luz. Hace un repaso sobre las experiencias ajenas que ha investigado y desvela sus conclusiones. “Todas las opiniones finalizan con “lo volvería a hacer””, comenta esperanzada.

Fiama Rodríguez está a la espera de dar a luz a su primer hijo y se muestra totalmente transparente compartiendo sus preocupaciones sobre el esperado día. La influencer vuelve a un nuevo vídeo de su canal de mtmad en Mediaset Infinity para actualizar todos los detalles sobre la recta final de su embarazo. Además de sincerarse sobre sus mayores miedos ante el parto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los cambios en su relación con Marcello Falzerano y sobre la decisión de si su parto será con epidural o no. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!