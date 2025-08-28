Natalia Sette 28 AGO 2025 - 15:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los motivos por los que no sabe si podrá darle el pecho a su bebé

Fiama Rodríguez desvela los cambios en su relación con Marcello Falzerano por el embarazo

A tan solo unos meses de dar a luz a su primer hijo , Fiama Rodríguez ha vuelto a abrirse en canal con todos sus seguidores para compartir una de las mayores dudas que le ronda la cabeza en este momento tan especial: no sabe si podrá darle el pecho a su bebé. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado en un nuevo capítulo de su canal los motivos por los que no podría darlo.

Aunque siempre había tenido claro que quería decidir si darle o no al pecho, la situación se ha vuelto complicada. “Cuando me operé el pecho lo dije”, recuerda Fiama hablando del aumento de pecho que se hizo hace algunos años. A pesar de que dejó claro que quería que la intervención fuera de una forma específica para poder tomar la decisión una vez se convirtiese en madre, parece que no salió como ella quería. Ahora, con su embarazo muy avanzado y con muchos miedos al respecto , la incertidumbre le pesa más que nunca.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha reconocido que le encantaría poder dar el pecho a su hijo. “Me gustaría hacerlo”, afirma con sinceridad. De hecho hasta que se quedó embarazada había descartado la idea de hacerlo pero desde que empezó a sentir a su pequeño, su pensamiento cambió completamente. Pero, según confiesa, las circunstancias podrían complicar esa decisión. “Tengo todas las papeletas para no poder darlo”, explica algo apenada.

Fiama Rodríguez explica los motivos por los que no sabe si podrá darlo

Fiama ha querido compartir con sus seguidores por qué de toda su incertidumbre a la hora de dar el pecho y además expresa su frustración por el hecho de que la operación no saliera como ella quería. “No me hicieron caso”, repite, recordando que su objetivo era poder decidir llegado el momento. Ahora, a falta de poco para el nacimiento de su bebé, esa elección tan personal puede que ya no esté en sus manos, algo que le produce mucha incertidumbre.

Fiama Rodríguez sigue compartiendo con su comunidad todo el proceso de su embarazo. Esta vez ha llegado para anunciar cómo será su parto y las diferencias que hay entre Italia y España en términos de dar a luz. Además, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' habla de los cambios que ha habido en su relación, sus síntomas más recientes y los motivos por los que no sabe si podrá dar el pecho a su bebé ¡No te `pierdas nada dándole play al video!