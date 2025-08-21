Equipo mtmad 21 AGO 2025 - 15:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su relación con Marcello Falzerano en la recta final de su embarazo

Fiama Rodríguez confiesa el límite al que llegó al no conseguir quedarse embarazada

Fiama Rodríguez se encuentra en la recta final de su embarazo y llega para aclarar si ha habido cambios en su relación con Marcello Falzerano durante el proceso. A la espera de su primer hijo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a un nuevo capítulo de ‘Ya eras todo’ en Mediaset Infinity para actualizar sobre los últimos meses estando embarazada y hablar de las grandes decisiones que debe tomar de cara al futuro gran día.

Después de confesar el complicado momento que atravesaba su relación con Marcello , la canaria regresa a su canal para actualizar cómo continúa afectándoles el embarazo a la vida en pareja. “Hemos tenido movidas”, confiesa frente a la cámara. La creadora de contenido explica cómo funcionaba su relación antes de quedarse embarazada y los cambios que ha estado detectando en los últimos meses. “Me pongo en su lugar”, añade. Fiama se sincera sobre lo que tratan de hacer para cuidar su relación.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se adentra también a hablar de su papel en lo que respecta a los cambios en su relación con el italiano. “Hay momentos que no sé si son las hormonas o qué”, confiesa la influencer. En una etapa tan avanzada de su embarazo, con tantas dudas y decisiones que tomar, Fiama se para un momento a compartir con sus seguidores la realidad de su relación con el futuro papá de su hijo. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Fiama Rodríguez habla del comportamiento de su Marcello Falzerano durante el embarazo

La canaria no solo ha hablado de cuál es su papel en la relación desde el inicio del embarazo, también ha compartido cómo está siendo la actitud de Marcello en esta aventura. “Él se ha encargado de todo”, explica la influencer en relación a las mudanzas que están llevando a cabo antes de que llegue el gran día. Cada vez más cerca de conocer a su primer hijo juntos, Fiama está segura de cómo actuará el italiano llegado el momento. “Ya es un papá súper implicado”, declara con una sonrisa.

Fiama Rodríguez se encuentra a muy poco de conocer a su primer hijo y regresa a su canal, ‘Ya eras todo’, para dar todas las novedades sobre su embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza sobre la etapa de esta aventura en la que se encuentra y se sincera sobre su relación con Marcello Falzerano. Además, habla de los cambios físicos y emocionales que está experimentando y sobre la decisión de si su parto será con epidural o no. ¡No te pierdas nada dando play al vídeo!