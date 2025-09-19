Luitingo vende el regalo que Jessica Bueno le hizo por su cumpleaños

Silvia Herreros 19 SEP 2025 - 13:17h.

El cantante vende el regalo que la concursante de 'Supervivientes All Stars' le hizo tal día como hoy hace justo un año

Luitingo se declara a su novia y se planta ante las críticas por su comentario sobre Jessica Bueno

Luitingo ha decidido deshacerse del regalo que Jessica Bueno le hizo por su cumpleaños. El exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto a la venta el carísimo regalo que su exnovia le hacía hace justo un año con motivo de su 34º cumpleaños. El cantante, que cumple ahora 35, ha tomado esta decisión que puede ser considerada por muchos como inmoral o poco elegante.

José Luis Romero Magro, que ha rehecho su vida junto a una joven anónima, asegura que el motivo por el que ha decidido desprenderse de los auriculares inalámbricos que la concursante de 'Supervivientes All Stars' le regalaba tal día como hoy hace justo un año, se debe simplemente a una "falta de uso".

Aunque completamente lícitas, decisiones de este tipo, en las que la persona trata de lucrarse y obtener un beneficio económico por un objeto usado que no le ha costado ni un solo euro, no suelen estar social y moralmente bien aceptadas. Más teniendo en cuenta el contexto y quién fue la persona que se los regaló.

Jessica podría haberse gastado más de 300 euros en estos auriculares con los que Luitingo ha sido visto en numerosas ocasiones. No obstante, quizá porque le recuerden a ella o bien porque realmente no los necesita ni utiliza, ha decidido ponerlos a la venta.

Así lo ha anunciaba él mismo hace tan solo unos días a través de redes sociales, en donde junto a una imagen que publicó en sus historias temporales, comunicaba la decisión que había tomado.

Auriculares Bose Ultra Open Earbuds en color negro. Tienen solo un año y un uso de 5 veces", asegura el cantante, que ha llegado a grabarse conduciendo con ellos y viajando en tren mientras escuchaba música una vez terminada ya su relación con Jessica Bueno.

"Está en perfectísimo estado hasta con la caja y el plástico que viene en el estuche. Lo vendo por no usarlo", explica en el anuncio.

Aunque no ha querido poner precio estos auriculares de "diseño abierto" de los que tanto se reía el año pasado comparándolos con las etiquetas con las que los ganaderos marcan al ganado, en plataformas de segunda mano hemos visto que oscilan entre los 50 y los 100 euros. Según Luitingo, con ellos se consigue "una experiencia auditiva inmersiva" y son de gran "comodidad para un uso prolongado".

Este no ha sido el único objeto que el cantante que pone voz a Chico perfecto, el tema principal de la película de Telecinco Cinema Operación Camarón, ha puesto a la venta "por lo mismo, por no darle uso". El mismo día que ponía a la venta el regalo que Jessica Bueno le hizo por su cumpleaños, el del sevillano barrio de El Tardón anunciaba su decisión de vender un iMac y un iPad "en perfecto estado, con su caja".