Maica Benedicto abre las puertas de su casa en Madrid: de obra nueva y en una urbanización de lujo

Natalia Sette 19 SEP 2025 - 11:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña todos los rincones no solo de su piso si no de la increíble urbanización

Maica Benedicto desvela su mayor miedo ante su inminente mudanza a Madrid

Maica Benedicto estrena etapa y lo hace por todo lo alto. Después de compartir con sus seguidores el calvario que supuso la búsqueda de piso en la capital, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ abre por fin las puertas de su nuevo hogar en Madrid. Muy ilusionada, la influencer muestra cada rincón de la que será su casa a partir de ahora y hace un tour por su urbanización de lujo.

A pesar de que al principio la idea de mudarse de Murcia a Madrid le producía mucha pena , ahora enseña el piso con toda la ilusión del mundo. No es ningún secreto que para Maica las energías son muy importantes y cuando le dan las llaves de su nuevo piso es en lo primero que piensa. “Tengo que abrirlo con buena energía”, afirma la influencer mientras abre la puerta. Con una enorme sonrisa, Maica explica que el piso es “de obra nueva”, algo que le hace especial ilusión pues puede decorarlo cómo ella quiere.

Aunque reconoce que la búsqueda no fue nada fácil, la espera valió la pena: “Me costó mucho encontrarlo”, admite. Ahora, instalada en una urbanización de lujo, la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO' no puede estar más feliz con el resultado. Lo único negativo que le ve al piso es que solo tiene un armario, y con la cantidad de ropa que tiene ella, va a tener que buscar una solución cuánto antes.

Maica Benedicto muestra todas las zonas comunes de su urbanización

Más allá del interior de la vivienda, lo que más ha sorprendido a la influencer han sido las zonas comunes que ofrece la urbanización y enseña orgullosa cada rincón. “Tiene zonas comunes muy chulas”, asegura. Entre las instalaciones que más le han llamado la atención, está la piscina de agua salada, un detalle muy importante para ella. “El cloro es malo para la salud”, explica mientras muestra el espacio exterior. Pero las sorpresas no terminan ahí. El complejo cuenta también con un gimnasio enorme que ha entusiasmado a la murciana. Y como broche final, un espectacular solárium en la azotea con hamacas y zonas chill out donde Maica ya se imagina disfrutando del buen tiempo rodeada de amigos.

Maica Benedicta está muy ilusionada por comenzar está nueva etapa en Madrid. Con todos los proyectos laborales que están por venir, a la influencer no le quedó más remedio que dejar su casa de toda la vida en Murcia y venirse a la capital. Aunque le costó mucho encontrarlo, el piso es perfecto para ella y le promete a todos sus seguidores que pronto enseñará cómo lo decora ¡No te pierdas nada dándole play al video!