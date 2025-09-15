Equipo mtmad 15 SEP 2025 - 11:10h.

La exparticipante de 'Gran Hermano' da sus mejores consejos a los futuros concursantes del reality que le dio a conocer

La primas de Maica Benedicto desvelan si la fama la ha cambiado

Maica Benedicto se suma, ilusionada, a la celebración del casting de la nueva edición de ‘Gran Hermano’. La murciana ha vivido un momento de lo más especial recordando su propio paso por los castings del programa y reencontrándose con sus compañeros . En el aniversario de la edición en la que ella misma concursaba, la influencer aprovecha para aconsejar a los futuros concursantes del reality y da la clave para ser un gran personaje.

La creadora de contenido llevaba mucho tiempo visualizándose dentro de ‘Gran Hermano’ antes incluso de entrar al programa, así lo desvelaba al compartir con sus seguidores su detallado ‘vision board’ sobre su vida. Ahora que ha pasado un año desde su apasionante aventura en Guadalix de la Sierra, Maica se sienta frente a la cámara para dar sus mejores recomendaciones a los nuevos habitantes de la casa más famosa de la televisión. “Estás encerrado y tu personalidad sale”, comienza hablando la influencer.

Entre los ‘tips’ que tiene la murciana para los próximos concursantes de ‘Gran Hermano’, Maica menciona el nuevo reality de Mediaset Infinity vinculado al casting del reality. “Hacer el casting en el programa antes de ‘GH’ va a jugar a favor de muchos”, declara con seguridad. La influencer comparte sus expectativas sobre el nuevo reality y confiesa cuál es para ella la clave a seguir si quieren ser grandes personajes dentro de la casa. ¡Haz click y descúbrelo!

Maica Benedicto confiesa sus nervios ante la cámara a pesar de su experiencia en los realities

La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ cuenta ya con la experiencia de tres realities a su espalda desde que se dio a conocer en la pasada edición ‘GH’. Sin embargo, y a pesar de haber desvelado sus mejores consejos, la murciana todavía tiene algún que otro punto débil en el ámbito televisivo. “Yo delante de la cámara me sigo poniendo nerviosa”, se sincera. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto llega rebosando de emoción y nostalgia a un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ tras ser partícipe, de alguna forma, en el casting de la nueva edición de ‘Gran Hermano’. La influencer ha podido conocer de primera mano a los posibles nuevos concursantes del reality y aprovecha la ocasión para darles sus mejores ‘tips’. Además, la murciana se reencuentra con algunos de sus compañeros, incluso con los que ha tenido más de un enfrentamiento público, y reflexiona sobre su propia experiencia.