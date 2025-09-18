Equipo mtmad 18 SEP 2025 - 17:09h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' rememora su paso por el reality y habla de la relación que mantiene con sus excompañeros

Maica Benedicto estalla contra Violeta Crespo y Edi Insua y les manda un mensaje

Compartir







Maica Benedicto está celebrando el primer aniversario de su edición de ‘Gran Hermano’, reality por el que saltó a la fama. En los últimos días, la murciana ha estado rememorando su experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra y reflexionando sobre su relación con sus excompañeros. La influencer también ha sacado tiempo para pasarse por el casting de la nueva edición del programa, evento en el que se ha reencontrado cara a cara con Violeta Crespo , una de las personas con las que ha tenido conflictos pasados.

Después de un año que ha puesto su mundo patas arriba, Maica se detiene a reflexionar sobre su controvertido paso por la pasada edición de ‘Gran Hermano’. La creadora de contenido ha pasado por tres realities desde entonces, lo que le ha proporcionado las tablas para aconsejar a los futuros concursantes de ‘GH20 ’. Ahora que la nueva edición está a punto de comenzar, la de Murcia se sincera sobre sus excompañeros y la relación que mantiene con ellos en la actualidad.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto se realiza un tratamiento contra el acné

“No quiero seguir con rencor”, comienza declarando la influencer. A pesar de querer dejar atrás los enfrentamientos, la exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ carga a su espalda más de una polémica relacionada con su participación en ‘GH19’. “Lo pasé mal”, añade la murciana. Maica se abre como nunca sobre el recuerdo que mantiene de sus últimos días en Guadalix de la Sierra y confiesa cómo afronta la relación con sus excompañeros en el presente. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto se sincera sobre su actitud actual frente a las polémicas

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto, muy tajante con lo que no tolerará en su futura relación

Después de su participación en tres realities seguidos, formar parte de numerosos enfrentamientos ha sido inevitable para la influencer. Ahora que han pasado unos meses desde su último concurso, la de Murcia aprovecha para compartir su cambio de actitud frente a las polémicas. “Si discuto, que sea con gente nueva o gente relevante”, declara tajante. Maica llega con las cosas muy claras y no duda en sincerarse al respecto con sus seguidores. “Dejo lo malo atrás”, añade.

Maica Benedicto regresa emocionada a un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ después de haber participado, en cierta forma, en el casting de la nueva edición de ‘Gran Hermano’. La influencer, rebosando de nostalgia, ha podido conocer en persona a los posibles nuevos concursantes del reality. Además, la murciana da sus mejores consejos a los futuros participantes y se reencuentra con sus compañeros. ¡Haz click y entérate de todo!