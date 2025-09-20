La diseñadora se ha sentado en '¡De viernes!' y ha recordado cómo era su relación con Michu: "Yo solo le daba cariño y consejo, algo que no tenía con ellos"

El pasado mes de mayo, Ana María Aldón anunció en 'Fiesta' (programa en el que trabajaba como colaboradora) que tomaba la decisión de abandonar la televisión debido a estar viviendo "un momento familiar delicado". Durante todo este tiempo, se ha hablado de ella, sobre todo cuando salió a la luz que Michu, en su testamento, habría dejado constancia de que quería que tanto ella como Ortega Cano cuidaran de su hija en el caso de que ella, algún día, no estuviera. Ana María se pronuncia sobre esto y mucho más en una entrevista en '¡De viernes!'.

Tras estar meses alejada del foco mediático, Ana María Aldón concede una entrevista muy reveladora en la que aborda varios temas: su boda con Eladio, ¿sigue en pie? ¿Es cierto que la última voluntad de Michu fue que tanto ella como Ortega Cano cuidaran de su hija? ¿Qué relación mantenía ella con Michu antes de fallecer? ¿Cómo ha vivido todos estos meses en los que ha pasado por un duro bache familiar? ¿Cómo fue, en el pasado, su relación con Gloria Camila y con Rocío Flores? Ana María Aldón responde a todo y a todos.

Ana María recuerda emocionada a Michu

Ana María se sentía unida a Michu porque, pese a que ya apenas tenían contacto, mientras la diseñadora estuvo en la familia se convirtió en uno de los pocos apoyos de la novia de José Fernando: "Ella siempre en las entrevistas decía que yo le había dado mucho, pero no es así, no le di mucho, simplemente le di cariño y de consejo en un ambiente en el que no tenía ningún tipo de apoyo".

Para sorpresa de muchos, Michu antes de morir pensó en el futuro de su hija si alguna vez le sucedía algo algo y escogió como custodios de su pequeña a José Ortega Cano, abuelo de la niña, y a su pareja de entonces, Ana María Aldón:

"Ella en un momento dado me pidió que la niña se quedara conmigo y con su abuelo, imagínate los sentimientos que te vienen. Recuerdo cómo me lo pidió ese día, tenía que entrar a quirófano para someterse a una intervención y se puso delante de mí y me lo pidió. No me sorprendió que me lo pidiera, porque no solo me lo estaba pidiendo a mí, también se lo estaba pidiendo a su abuelo. Me pidió el DNI y me dijo que iba a ir al notario (...) No me cabe la más mínima duda de que la niña va a estar muy bien cuidada y que Ortega va a ejercer de abuelo, si la familia me necesita para algo yo voy a estar, claro que sí".

Ana María no mantiene contacto actualmente con Ortega Cano y con su familia. Pese a la buena relación que mantenía con Michu, la diseñadora decidió no ponerse en contacto con los Ortega cuando murió la joven y ha explicado en '¡De viernes!' el motivo:

"Cuando me entero del fallecimiento de Michu no me pongo en contacto con nadie, yo acababa de perder a mi sobrina y a mí nadie me había llamado para darme el pésame"