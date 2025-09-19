Carlo Costanzia destapa las infidelidades de Mar Flores con pruebas: "Estaba en casa de Javier Merino"

Carlo Costanzia, tajante sobre las memorias de Mar Flores: “Son falsedades y voy a pedir amparo a la justicia”

El libro sobre las memorias de Mar Flores está generando un sinfín de reacciones. Durante días son muchas las horas y las páginas que ocupa este tema tanto en la televisión como en los medios digitales. Tras escuchar las palabras de Alessandro Lequio al respecto, ahora le toca el turno al exmarido de la modelo: Carlo Costanzia, quien no duda en responder en '¡De viernes!' a todo lo que su expareja cuenta de él en sus memorias.

Carlo Costanzia viene dispuesto a responder a todo lo que Mar Flores dice de él en sus memorias pero no solo se limita a decir que la que fuese su pareja miente, sino que aporta al programa unas pruebas. Y es que Mar asegura que Carlo le fue infiel en el pasado y el invitado no solo lo niega, sino que dice que fue justo al revés, que ella le fue desleal a él. Para ello, el padre de Carlo Costanzia trae consigo una factura telefónica que apoyaría su versión.

La prueba de Carlo Costanzia que desmontaría la versión de Mar Flores

Cuenta Carlo Costanzia que, durante un tiempo, había "pajaritos" a su alrededor que le advertían sobre Mar Flores. Es entonces cuando él comienza a sospechar de las verdaderas intenciones de la modelo y de su lealtad como pareja sentimental. Con esas informaciones, la usó a favor, llevando a cabo "una serie de investigaciones". Llegado este momento, el invitado muestra una factura telefónica del mes de diciembre del año 1994.

"Aquí sale el número de teléfono de casa de mis padres en Italia. Con lo cual ella me llamaba desde esta casa en Navidad, Nochevieja y todos los días diciendo que estaba en Beceril de la Sierra con sus padres y esta era la casa de Javier Merino", destapa Carlo Costanzia para sorpresa de todos los presentes en el plató de '¡De viernes!'. Los colaboradores analizan esta impactante noticia mientras que él da algunos detalles más.

"Hasta yo hablé con él un día, muy enfadado, y me dijo 'Mar me dijo que estabais divorciados' y yo le dije que estábamos viviendo juntos'. Carlo desvela así que se lo negó y Javier le pidió disculpas por lo que había pasado entre él y la modelo a su espalda. Aquí se produjo una profunda crisis sentimental entre Javier y Mar pues, según Carlo, Javier le confesó haberse sentido engañado por Mar Flores.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre las memorias de Mar Flores

Confiesa Carlo que, en un principio, no tenía ningún interés en leer lo que Mar Flores tenía que contar en sus memorias pero que, fue tal el revuelo que se estaba generando que decidió echarle un ojo. Para su sorpresa, se encontró con cosas que, según sus palabras, no son reales. Así lo ha contado él mismo durante su entrevista en '¡De viernes!