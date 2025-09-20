'¡De viernes!' | Programa, en vídeo (19/09/25)

Carlo Costanzia padre, tajante sobre las memorias de Mar Flores: “Son falsedades y voy a pedir amparo a la justicia”

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 19 de septiembre, online y completo

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' dispuesto a responder a todo lo que Mar Flores dice de él en sus recientes memorias. El italiano ha mostrado por primera vez las presuntas pruebas que desmontarían la versión de la madre de su hijo Carlo.

Además, el regreso de Ana María Aldón a la televisión y el reencuentro de Rocío Flores con Olga Moreno, la que fuera mujer de su padre.