'¡De viernes!' | Programa, en vídeo (19/09/25)

P91 - Carlo Costanzia responde a Mar Flores
P91 - Carlo Costanzia responde a Mar Flores ¡De viernes! Temporada 3 Programa 91telecinco.es
Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' dispuesto a responder a todo lo que Mar Flores dice de él en sus recientes memorias. El italiano ha mostrado por primera vez las presuntas pruebas que desmontarían la versión de la madre de su hijo Carlo.

Además, el regreso de Ana María Aldón a la televisión y el reencuentro de Rocío Flores con Olga Moreno, la que fuera mujer de su padre.

