'¡Vaya Fama!' es el nuevo programa de Telecinco. Al frente de este innovador formato con información del corazón, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez , revolucionando los fines de semana. Fran Ramírez, nacido en Zaragoza hace ya 33 primaveras es comunicador, guionista, reportero y locutor de radio. Su trayectoria profesional es larga, con presencia en medios locales, autonómicos y radiofónicos hasta que le llamaron de Mediaset para dar vida a un nuevo programa del corazón.

El presentador es muy celoso de su intimidad y a pesar de contar con más de 2.000 seguidores en redes sociales, su vida privada se mantiene alejada de los focos y de las redes sociales. Poco o nada se sabe de su familia o sus parejas, pero sí deja entrever que su sentido del humor y el valor de la amistad son clave en su vida.

El maño es muy cercano y todo un viajero empedernido, pues le permite salir de su zona de confort y vivir la vida al máximo. Viajar le aporta libertad y, sobre todo, perspectiva, la posibilidad de relativizar los problemas y de mirar su propia vida con los ojos renovados de cada experiencia.

‘¡Vaya Fama!’: su primer proyecto nacional

Fran Ramírez ha tenido siempre muy claro que quería dedicarse a la comunicación. Como comunicador y guionista ha trabajado ha trabajado en programas de Onda Cero y Aragón Radio. De hecho, hasta hace bien poco ha sido compañero de Jaime Cantizano en el programa ‘Por fin no es lunes’.

También es uno de los creadores de la web satírica ‘Errado de Aragón’. Aunque su gran salto a la fama y su primer proyecto como presentador en una cadena generalista le llega con ‘¡Vaya Fama!’, ha hecho sus pinitos a nivel televisivo en ‘Aragón Televisión’.

“A mí me llaman y me dejan flipando, simplemente con la llamada de ir a Mediaset para hacer un casting de un programa. Y como me dijeron que querían hacer un programa divertido, tal, que seas tú. Yo pensé: 'Bueno, pues divertido, pues yo tiro'. Y lo bueno que tuvo un poco para mí el casting es que como yo pensaba que no me iban a coger, fui como totalmente relajado a ser lo que yo era. Yo decía que era una oportunidad muy guay. Me habían dicho nombres que había en el casting y pensé que era complicadita la cosa. Pero al final, genial que le gustara, claro, yo sÚper feliz y agradecido”, ha asegurado el presentador en una entrevista en ‘Formula TV’.

Emocionado y agradecido se sienta junto a Cristina Lasvignes los fines de semana para hablar de corazón, desde el respeto, con el objetivo de entretener sin herir a nadie y manteniendo la chispa.

Discreto y viajero

destaca delante de la cámara por su frescura, cercanía y sentido del humor, pero también por el gran hermetismo con el que gestiona su vida privada. El maño ha optado por la discreción en lo que se refiere a su vida más privada. El presentador se muestra divertido, viajero, cercano y con mucho humor, pero casi siempre desde una perspectiva profesional o lúdica, sin abrir demasiado la puerta a su intimidad. En sus redes sociales, comparte experiencias, lugares y momentos, pero no suele dar pistas de sus relaciones personales.

A pesar de mantener un perfil bajo en relación con su vida más privada, e considera “amigo de sus amigos”, alguien que está cuando se le necesita y que disfruta compartiendo momentos, ya sean profesionales o personales.

Su espíritu viajero le ha llevado a recorrer muchos países en sus 33 primaveras. Para el presentador viajar, no es solo cambiar de paisaje, sino una manera de reconectar con lo esencial, de romper rutinas y de descubrir quién es en cada nuevo destino.

El comunicador disfruta tanto de destinos cercanos, como un fin de semana con amigos en Zamora, como de grandes viajes con destino internacional. No solo se fija en los grandes monumentos, sino en los pequeños detalles, como las fotos improvisadas en China. “Echo mucho de menos que las mujeres chinas me pidan fotos por la calle”, aseguraba tras descubrir China a principios de año.

Viajar, es para el presentador una forma de sentirse vivo. Cada destino le recuerda que la vida es demasiado corta para no disfrutarla, que el mundo está lleno de historias por escuchar y de personas por conocer.