La Húngara tiene tres hijos: Laura, a la que tuvo con 15 años, Sonia y Mohammed, al que conoció cuando era un bebé de seis meses

Avance exclusivo de 'La Húngara. Toma que toma': el documental que se estrena este viernes en Mediaset Infinity

A sus 45 años, La Húngara ha alcanzado el éxito profesional tras una vida dedicada a la música, tal y como cuenta en su documental, 'La Húngara. Toma que toma', que se estrenará mañana viernes 19 de septiembre en Mediaset Infinity. En el plano personal también se muestra plenamente feliz, pues adora a sus tres hijos, Laura, Sonia y Mohammed, y a sus dos nietos, Manuel y León.

En sus redes sociales, es habitual que la artista de Écija comparta fotos de sus conciertos y de sus lanzamientos musicales, que se entremezclan con las instantáneas que sube de sus hijos y sus nietos, que tienen seis y tres años y que son hijos que Laury, la mayor de sus hijas, a la que tuvo cuando tenía 15 años.

Un embarazo adolescente

Su primera hija llegó cuando La Húngara tenía 15 años: se llama Laura, tiene 30 años y ha convertido a la artista en abuela al darle dos nietos, Manuel y León. En varias entrevistas, como la que concedió a Toñi Moreno en 'Déjate querer', contó que ocultó el embarazo a su madre, que se quedó muy sorprendida cuando un día llegó a casa de trabajar, la vecina le dijo que habían tenido que llevar a su hija al hospital y allí descubrió la realidad.

Siete años después, llegó Sonia, su segunda hija, que cumplirá en noviembre 24 años y que lleva su nombre, ya que el nombre real de La Húngara es Sonia María Priego Bárbara. La cantante la llama "mi princesa" y en su último cumpleaños le dedicó unas preciosas palabras: "No olvides nunca que tu madre va a estar aquí siempre, que te quiero más que a mi propia vida y que me siento muy orgullosa de ti. No la hay ni más bonita ni más perfecta para mí y pase el tiempo que pase, siempre serás mi niña pequeña".

El vínculo especial con su hijo pequeño

"Yo conocí a mi niño en Chiclana, en una playa, una tarde de verano, a las tres de la tarde", dijo La Húngara para comenzar su relato sobre Mohammed en el 'Deluxe'. En el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, contó que conoció al niño cuando se acercó a un puesto de trenzas para que le hicieran una a su hija: "Mi niño iba cogido a su mamá en la espalda, como lo llevan las senegalesas, cuando yo lo vi me enamoré de mi niño, era el más de la historia".

Fue entonces cuando surgió entre ellos un vínculo que se mantiene hasta la actualidad, ya que la cantante lo considera un hijo más y para sus hijas mayores es un hermano: "Él vive con su madre biológica, pero pasa conmigo fines de semana, navidades, verano... La primera vez que Mohamed se quedó en mi casa tenía ocho meses, entonces imagínate sus hermanas. Para ellas es su hermano chico".

"Lo saben en su cole y todo el que lo conoce lo sabe. Él dice que tiene dos mamis. Su madre dice que yo soy su hermana, nos une lo más grande: el cariño por nuestro niño", explicó la andaluza en aquella entrevista, en la que explicó que Mohammed llama "mami Nabu" a su madre biológica y "mami Sonia" a ella.