Laura Matamoros y Mar Torres tienen un fuerte enfrentamiento en un concierto y acaban tirándose de los pelos

Laura Matamoros se sincera y cuenta cómo se llevan en realidad sus dos hijos, en común con Benji Aparicio

Compartir







La semana pasada (el sábado, concretamente), Laura Matamoros y Mar Torres protagonizaron un fuerte enfrentamiento mientras disfrutaban de un concierto en un festival de música electrónica. Tuvo lugar en Madrid y los testigos aseguran que ambas acabaron "tirándose de los pelos": de hecho, una de ellas terminó con un mechón en la mano y la otra sin extensiones. En '¡Vaya fama!' tenemos, en exclusiva, todos los detalles de este sonado choque entre estas dos famosas.

El verano pasado (en julio del 2024), pillaron a Mar Torres junto a Benji Aparicio (expareja de Laura Matamoros) en Ibiza. Además, hace unos cuatro meses, salió a la luz una supuesta relación entre Mar y Antonio Revilla, también expareja de Laura. Ahora, ambas han coincidido en un concierto de música electrónica y todo apunta a que han saltado chispas entre ellas, tal y como cuentan los que estaban allí presentes, que se quedaron atónitos cuando presenciaron su tremendo choque.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros habla de su encuentro con Anita Matamoros tras su distanciamiento por Makoke

Todo sobre el fuerte enfrentamiento entre Laura Matamoros y Mar Torres

Un espectador del programa se ha puesto en contacto con '¡Vaya fama!' a través de WhatsApp para dar todos los detalles de lo que vivió: "Se lio padrísima", comienza a decir la persona que coincidió con ellas en el Festival de la Autónoma. Al parecer, estaban cada una de ellas bailando con su grupo de amigas hasta que se produjo el fuerte encontronazo: "Laura fue a saludar a Mar y, en ese momento, empezó a decirle que era una falsa y que no entendía por qué se acercaba a saludarla si la odiaba".

"Le dijo 'mira, vete a tomar por culo' y le tiró una copa encima", continúa relatando nuestro confidente. "Flipamos porque, de repente, Mar se fue a por ella. La verdad es que fue todo rapidísimo pero, de repente, estaban peleándose heavy, tirándose de los pelos. Tuvieron que meterse como ocho o diez personas a separarlas. Laura acabó con una calva en la cabeza y la otra no se quedó calva, pero las extensiones que llevaba acabaron tiradas por el suelo".

"Con lo pijísimas que parecen, no nos esperábamos verlas como dos pandilleras", considera esta persona que presenció tremendo choque entre Laura y Mar. En plató, más información sobre esta inesperada pelea y el análisis al detalle. Hay un vídeo sobre este suceso, pero no se puede emitir. Por su parte, Alejandra Rubio asegura que Laura y Mar ya han hecho las paces y pretenden olvidar este tenso episodio que vivieron hace unos días.