Lorena Romera 09 SEP 2025 - 12:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica cómo es la verdadera relación de sus dos hijos

Laura Matamoros y Benji Aparicio, juntos por su hijo mayor: la foto de la reunión familiar

Compartir







Laura Matamoros ha contado la verdad de cómo se llevan sus dos hijos. La que ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' hasta en dos ocasiones se ha sincerado sobre la relación que tienen Matías y Benjamín, fruto de su relación con Benji Aparicio, con el que terminó definitivamente hace más de dos años, aunque ninguno de los dos confirmó de manera oficial la ruptura.

Ha llegado la vuelta al cole. Deseada para la sobrina de Mar Flores, que se ha desahogado con su casi millón de seguidores sobre cómo está gestionando ella esta nueva etapa para sus dos pequeños. Su primogénito tiene siete años y el pequeño cumplirá cuatro añitos el próximo mes de diciembre. Dos pequeños terremotos que han convertido la vida de la influencer en una auténtica montaña rusa de emociones.

La nueva etapa escolar de los hijos de Laura Matamoros

"Primer día de cole superado", le ha contado la madrileña a sus incondicionales a través de Instagram. "Ahora van los dos al colegio juntos y, aunque vayan a clases separadas (obviamente), a Benji le motiva mucho y ha llevado muy bien el cambio", cuenta la creadora de contenido junto a una fotografía en la que la vemos ya en casa, descansando junto a sus dos pequeños, que se entretienen viendo algo en la tablet.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un momento de lo más chill que le ha servido de confesionario. "Os digo una cosa: estaba deseando que empezaran de nuevo con su rutina y el colegio", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y en 2024. Ha sido entonces, entre confesión y confesión, cuando la también ganadora de 'GH VIP' se ha sincerado sobre la verdadera relación que existe entre sus hijos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La relación de los hijos de la exconcursante de 'Supervivientes'

"No sé el resto, pero entre que ellos se quieren mucho, pero a la vez se mat*n todo el rato. Ya os digo... El verano se hace muy largo", ha bromeado Laura Matamoros, que está feliz con la llegada de septiembre y todo lo que eso supone. Eso sí, la influencer también ha reconocido que el cambio de horario está siendo lo más costoso de la vuelta a la rutina. "Hoy reconozco que me ha costado, y mucho, salir de la cama", señala la sobrina de Mar Flores.