Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado sobre su inesperado encuentro con su hermana Anita Matamoros

Laura Matamoros aclara si ha vuelto con Benji Aparicio, padre de sus hijos: "No deja de ser un tanto raro para mí"

Laura Matamoros y Anita Matamoros se distanciaron a raíz de los comentarios que la mayor de las hermanas hizo sobre Makoke, madre de la pequeña, en 'Supervivientes 2024'. Desde entonces, cuando les preguntaban en eventos a la una por la otra, se mostraban sorprendidas por las novedades de la otra y se notaba que no había el mismo vínculo entre ellas... Hasta ahora, que han protagonizado un inesperado encuentro en un salón de uñas del que ambas han presumido en Instagram y sobre el que luego la sobrina de Mar Flores se ha pronunciado en sus stories.

"Una viene a hacerse las uñas y se encuentra a su sis", escribía Anita en sus stories, compartiendo la foto de ambas riéndose por el fortuito encuentro en un conocido centro de uñas en Madrid. "He amado este momento", comentaba por su parte la mayor de las hermanas en sus stories, donde unos minutos después le daba a sus seguidores los detalles de su encuentro.

"No sabéis la ilusión que me ha hecho encontrarme con Ana", ha comenzado diciendo la madre de Matías y Benji Aparicio, confirmando con sus primeras palabras que su relación con su medio hermana - comparten padre pero no madre - vuelve a estar en un buen momento tras el bache que sufrió.

"Cuando llego me dicen: 'Está tu hermana'; y yo pregunto: '¿Qué hermana?'; y me asomo y era Ana, ¡es que no sabéis la ilusión que me ha hecho!", ha relatado Laura, que además de ser hermana de Ana, es hermana de Irene, Lucía y Diego Matamoros, que sí son hermanos de padre y madre.

"A esta petarda le he escrito esta mañana diciéndole: 'Gordi, ¿qué tal estás? Tengo mil ganas de verte'; y no me había contestado, así que esto ha sido el karma", añadía entre risas, para rematar diciendo que le gustaría ver más a su hermana y no simplemente en encuentros fortuitos: "Nos hemos contado mil cositas, nos hemos puesto al día, así que a ver si hacemos más planes que no sean tan improvisados porque esto me ha hecho mucha ilusión, hacía mucho que no la veía".