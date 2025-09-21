Equipo mtmad 21 SEP 2025 - 09:30h.

La colaboradora de 'De viernes' se sincera sobre el uso que hace de su influencia y desvela si la aprovecha para conseguir experiencias gratuitas

Lydia Lozano desvela si va a someterse a un cambio de look y dejar atrás sus míticas mechas

Lydia Lozano aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ como invitada estrella en el estreno de la nueva temporada del videopodcast. La colaboradora de ‘De viernes’ tiene mucho que opinar sobre los ‘salseos’ más virales después de un verano lleno de bombazos. La periodista aprovecha su visita para sincerarse acerca del trabajo en redes sociales y desvela si ha aprovechado su fama para conseguir viajes gratis. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

La periodista cuenta con una gran trayectoria profesional a su espalda, sobre la que ha confesado si le gustaría hacer una docuserie . Sin embargo, aunque su trabajo siempre ha estado más centrado en el mundo de la televisión, Lydia reflexiona hoy sobre el papel de los influencers. “Tú estás perdiendo dinero”, le comenta Anna Gurguí en referencia a las experiencias gratuitas que podría ganar si se dedicara a las redes. La colaboradora de ‘De viernes’ sorprende a los presentes en el plató con su respuesta sobre usar su influencia a cambio de viajes.

“Irme a la Toscana, poner la copa de vino, una hora buscando la musiquita…”, explica la periodista sobre el trabajo que supone ir a un viaje gratuito. Lydia desvela su postura ante la idea de aprovechar su fama para ganar experiencias sin pagar y se pronuncia también sobre el resto de influencers y famosos que lo hacen. “Traje que me pongo, venden 20 trajes esa tarde”, añade la periodista al hablar de su influencia y el uso que podría hacer de ella. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

La ventaja de poder aprovechar la fama para conseguir experiencias gratuitas ha generado un avivado debate en el plató de ‘En todas las salsas’. “Te vuelves esclavo de eso”, declara Anna Gurguí, colaboradora del videopodcast, sobre los influencers haciendo uso de su ‘engagement’. Existe mucho sacrificio oculto detrás del trabajo en redes sociales, tema sobre el que también ha reflexionado sin tapujos Lydia Lozano. “Es un trabajazo”, comenta la periodista.

La nueva temporada de 'En todas las salsas' arranca repasando todos los ‘salsazos’ del pasado verano en compañía de la invitada estrella, Lydia Lozano. La colaboradora de 'De viernes' no se guarda nada y opina sobre la polémica entre Sofía Surferss y Fabiana Sevillano, además de la ruptura entre Nagore Robles y Carla Flila. La periodista también desvela el estrecho vínculo que mantiene con Mario Casas y habla de la actitud de Georgina Rodríguez en su documental. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!