Makoke, contundente con el concurso de Tony Spina en 'Supervivientes All Stars': ''Ni Marta Peñate le reconoce''

Desde que 'Supervivientes All Stars 2025' dio el pistoletazo de salida, Tony Spina no ha parado de tener disputas constantes con sus compañeros de reality, algo que ha sido criticado por muchos y que deja la pregunta en el aire ¿Está siguiendo el concursante una estrategia para ganar?

Tras abrir el debate en 'Fiesta' y ver los vídeos de sus constantes discusiones, Makoke se ha pronunciado sobre el concurso del que fuera su novio durante un año y ha sido contundente al respecto: ''Marta le dijo antes de irse, porque además así me lo comentó ella, 'no vayas a ser un mueble''.

''Todos sabemos que Marta también es muy buena concursante de realities, ganó el último 'Supervivientes Alls Stars', y yo creo que Tony pues se ha comido ese comentario'', comenta e indica que Marta le dijo que no fuese un mueble porque ella ''siempre critica a los muebles en los realities''.

''Yo no lo reconozco, pero es que Marta Peñate tampoco le reconoce y no le gusta cómo lo está haciendo'', añade la colaboradora, pero, apoya a su ex: ''Yo estoy diciendo que Tony es una bellísima persona'', y continúa: ''Es verdad que está dando juegos y oye que y yo quiero que se quede y que llegue a la final y que gane si es posible, pero yo no le reconozco''.

Marta Peñate aconseja a Tony Spina: ''No te metas...''

En este vídeo exclusivo de la web, Marta Peñate le lanza un mensaje a su pareja como si le tuviese delante y le aconseja después de haber pasado por muchos realities: "No te metas donde no te llaman porque no te llaman", y es que Marta lo tiene claro, lo mejor para ella es ''mantener un perfil estratégico y no dejarse arrastrar por polémicas innecesarias''.