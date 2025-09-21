Rocío Belén Paleari 21 SEP 2025 - 09:00h.

Makoke, Miguel Frigenti, Anita Williams y Alejandro Nieto debaten sobre las estrategias y actitudes que están marcando esta edición

Además, Marta Peñate desvela su consejo secreto para Tony Spina: "No te metas donde no te llaman"

La convivencia en 'Supervivientes All Stars' está cada vez más tensa y los movimientos de los concursantes comienzan a generar debate dentro y fuera de la isla. Hablamos con los colaboradores del programa —Makoke, Miguel Frigenti, Anita Williams y Alejandro Nieto— quienes dieron su opinión sobre una pregunta clave: ¿qué concursante creen que va a salir con más amigos que enemigos? ¡Y no se han mordido la lengua al momento de dar su respuesta!

Las respuestas no dejaron indiferente a nadie, y algunos nombres se repitieron con frecuencia, mientras que otros fueron cuestionados por la manera en la que están gestionando su paso por el reality. En este punto, es importante destacar que al tratarse de una edición "All Stars" todos los concursantes ya han pasado por el programa en temporadas anteriores. ¡Dale play al vídeo y descubre que cocursante ganará más enemigos!

Tony Spina: el concursante bajo la lupa

Makoke fue clara al referirse a Tony Spina, uno de los concursantes más comentados de esta edición: “Tony Spina tenía una imagen que no sé por qué está deteriorando”. Sus palabras reflejan la sorpresa por la actitud del superviviente, asimismo, la colaboradora destaca tenerle mucho cariño, pero asegura no estar de acuerdo con la estrategia que Spina lleva adelante.

En la misma línea, Anita Williams también apuntó hacia Tony y no dudó en criticar su estrategia: “Tony se está metiendo en fangos que no le pertenecen”. Con esta frase, la colaboradora dejó entrever que el concursante podría estar forzando conflictos que no lo involucran y que podrían pasarle factura.

Alejandro Nieto, que conoce bien la dinámica de la isla, coincidió en señalar los riesgos de la actitud de Spina: “Tony es chincha, se puede ganar enemigos”. Según su visión, el concursante estaría apostando por un juego peligroso que puede restarle apoyos a medida que avanza la competición.

Sin embargo, no todos los comentarios estuvieron centrados en Tony. Miguel Frigenti sorprendió al destacar a una concursante como la nomida a hacerse de más enemigos en esta edición: “Creo que se está perfilando como la clara ganadora muy pronto”. Para Frigenti, la fortaleza de la concursante es también su mayor riesgo: al destacar demasiado pronto, podría convertirse en el objetivo de otros concursantes. ¡Dale play al vídeo y descubre de quién habla Miguel Frigenti!

Marta Peñate desvela su consejo secreto para Tony Spina: "No te metas donde no te llaman"

No solo Anita Williams piensa que Tony debería evitar las peleas o roces ajenos. Marta Peñate, actual pareja del concursante, comparte la misma visión. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' abrió su corazón y reveló qué le diría a su novio si pudiera hablar con él en los Cayos Cochinos... ¡Dale play al vídeo y escucha el consejo de Marta!