Nuevo revés para Elena Tablada en la guerra judicial contra Javier Ungría: la condena impuesta

Fiesta 21 SEP 2025 - 18:17h.

Elena Tablada habría pedido en los tribunales que Javier Ungría cambiase a su hija Camila de colegio: "No le gusta el centro que ha escogido Ungría"

Primeras palabras de Javier: "Es bueno que se vayan cerrando etapas de esta historia"

Compartir







Elena Tablada y Javier Ungría llevan años viéndose en los juzgados. La que fuera pareja y padres de una niña decidió poner punto y final a su relación y lo hizo de la peor de las maneras: con un sinfín de acusaciones y denuncias cruzadas.

Tras varios pleitos, 'Fiesta' ha accedido a la resolución judicial de su último enfrentamiento. Se trata de una aclaración judicial sobre el centro escolar al que acude la pequeña Camila con el que Elena no estaría de acuerdo: "No quiere que la niña vaya al centro que Ungría ha escogido", explicaba Bea Jarrín.

PUEDE INTERESARTE El duro episodio entre Gloria Camila y José Fernando que acabó con ella en el suelo

Estas última peticiones de Elena Tablada habrían sido rechazadas y la "cubañola", como ella misma se defina, habría sido condenada a pagar las costas del proceso.

La reacción de Javier Ungría

'Fiesta' se ha puesto en contacto con Javier Ungría. El ex de Elena Tablada ha declarado sentirse en parte algo aliviado por la decisión judicial a la vez que expresa una vez más el hastío que siente por tener que enfrentarse una vez más con la madre de su hija:

"No siento haber ganado nada porque yo no he pedido nada, pero aunque sea de manera indirecta es bueno que se vayan cerrando etapas de esta historia, eso siempre es bienvenido".