Pedro Jiménez 10 SEP 2025 - 03:22h.

Tenemos nueva bronca en 'Supervivientes All Stars 2025'. Los protagonistas: Tony Spina y Alejandro Albalá, que han mantenido una fuerte discusión en la playa que se ha trasladado al directo. Todo ha ocurrido cuando Albalá se ha dirigido a Iván González como "inspector González" y este le ha parado los pies, para posteriormente desvelarlo ante sus compañeros de playa. Pues bien, Tony Spina ha señalado al respecto que esa actitud del ex de Isa Pantoja no le gusta nada y, en pleno directo, Albalá se dirigiría al novio de Marta Peñate asegurando que el único enemigo que tiene en Honduras es él mismo, sembrando así la discordia entre ellos.

Albalá se ha ido calentando poco a poco y saltaría como pocas veces le hemos visto desde que comenzó el reality después de un directo "llorón" de Tony Spina: "Aquí el único llorón que hay eres tú". "Tienes que hacer más y hablar menos, que esto es 'Supervivientes'. Así que espabila y deja de hacer cositas", aseguraba un Albalá que le reprochaba cosas como que se fuera a pescar y luego "no pescara".

Tony Spina achacaba esas palabras de Albalá a su "frustración" interna y Playa Armonía y Playa Caos se han visto envueltos en un tenso enfrentamiento sin precedentes cuando apenas llevamos una semana de reality. Carlos Alba salía a defender a Alejandro Albalá, señalando que, aunque en primera instancia pensara que este era un "mueble", en la playa "no para".

Estas palabras de Carlos Alba hacían estallar a Tony Spina, que se dirigía directamente a Alejandro Albalá subrayando que no es "nadie para decirme que pesco más o pesco menos. Que te quede bien claro". Albalá prefería mirar a otro lado puesto que, según él, Spina siempre busca "mal rollo": "Cada vez que pasa por debajo de la valla es para crear una película nefasta que no se la cree nadie".

Tony Spina le echaba en cara ciertas cosas que ha hecho Albalá desde que comenzó el reality, como que "quiera a Fani y la quiera echar" o le "caiga bien Gloria Camilia y la nomine directamente".

El resto de concursantes reaccionaban a esta gran bronca y a Tony Spina le daba un pequeño bajón tras este enfrentamiento: "Yo vengo a superarme", decía el colaborador, para posteriormente mandarle un emotivo mensaje a Marta Peñate acordándose de ella en lo que ha sido uno de sus momentos más difíciles desde que comenzó su aventura.