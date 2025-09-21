Pablo López y Laura Rubio han posado ante los medios como marido y mujer tras su segunda boda celebrada en Alcalá del Valle, Cádiz

Laura Rubio, mujer del cantante, deslumbró con un impresionante vestido de novia de corte sirena

Compartir







Alcalá del Valle, CádizDos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a pasar por el altar en una ceremonia que ha tenido lugar, por todo lo alto, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle. A diferencia del primer enlace, en esta ocasión el malagueño sí ha querido compartir su felicidad con los medios que se encontraban en la entrada de la finca en la que ha tenido lugar el evento.

Así, minutos después de repetir el 'sí, quiero' y realizar el tradicional posado de recién casados con un espectacular atardecer de fondo, el artista y su mujer han aparecido ante la prensa para agradecer su presencia y compartir sus primeras impresiones en este día tan especial.

PUEDE INTERESARTE Nieves Álvarez anuncia su boda con Bill Saad

Laura Rubio, una impresionante novia con un vestido de corte sirena

"Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", ha dicho el intérprete de 'El patio'. En un segundo plano, su flamante mujer, que ha hecho gala de su timidez y su discreción en este posado en el que ha desvelado el secreto mejor guardado de una novia, su vestido.

PUEDE INTERESARTE Los detalles de la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

De aire moderno y corte romántico, se trata de un dos piezas con un corpiño de encaje con flores y hojas bordadas en hombros, de escote corazón y tirante caído.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La falda, de corte sirena, lleva una discreta cola y en su melena, suelta y ondulada, Laura ha escogido una corona de flores blancas, de donde salía un vaporoso velo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, el ramo, ha sido un cariñoso guiño a su marido, un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga.

La emoción de Pablo López el día de su segunda boda con Laura Rubio

Pablo López y Laura Rubio vivieron este sábado uno de los días más especiales de su vida. Dos meses después de la celebración íntima de su enlace matrimonial volvían a pasar por el altar en Alcalá del Valle.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Acompañados por todos sus seres queridos, Pablo y Laura quisieron compartir su felicidad con los medios de comunicación que cubrían el enlace en la finca La Casería de Tomillos y en las inmediaciones atendieron a los reporteros tras su 'Sí, quiero'.

Allí, el cantante aseguraba que el momento más emotivo ha sido poder "estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido, los que hacía tiempo que no veíamos, los que vemos todos los días" porque "somos gente muy de familia".

Pablo confesaba encontrarse "bien, genial, súper felices, agradecidos por todo" y comentaba que lejos de ser una súper celebración "es simplemente amor", pero también una mezcla de "familia, amigos, libertad, amor y todo".

Además, explicaban que "hace tiempo fue una ceremonia un poco más íntima" y en este caso querían compartir su felicidad con las personas que forman parte de su vida. Por último, Laura respondía así cuando le preguntaban si ya se habían cantado el uno al otro: "Yo no sé nada, o sea que no hagas que me lo desvele".