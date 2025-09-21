Fiesta 21 SEP 2025 - 18:10h.

Tras la entrevista a Ana María Aldón en '¡De viernes!' (donde aseguró que Michu le pidió tanto a ella como a Ortega Cano que se hiciera cargo de su hija si a ella le asara algo) está siendo muy comentada. En el plató de 'Fiesta', los colaboradores se encuentran analizando algunos de los flecos de esta mediática familia cuando Iván Reboso ha decidido destapar un duro episodio que sucedió hace algunos años y que tiene como protagonistas a Gloria Camila, José Fernando y la propia Michu.

El día en el que Gloria Camila intentó frenara José Fernando para que no se fuera con Michu

"No vamos a romantizar las cosas. Michu no era una persona que hiciera bien a José Fernando y viceversa", comienza a apuntar el periodista y colaborador del programa. "Él estaba pasando por un bache malo y Michu le estaba llevando por el mal camino" y por ello "la familia le quería proteger a toda costa". Es aquí cuando Iván Reboso decide compartir un duro episodio que tuvo lugar hace unos años.

"Hay escenas que se producían que eran bastante complicadas donde ahí era Gloria Camila la que intentaba frenar y era Michu la que le estaba dando alas a José Fernando para que hiciera cosas que, en ese momento, eran prejudiciales para su salud", cuenta Iván. Pero va más allá para contar una situación concreta de la que la propia Amor Romeira, también presente en plató, fue testigo.

"Estaban en una cena de Navidad José Fernando y Gloria Camila y otros miembros de la familia comiendo y, en ese momento, José Fernando tenía un mono, porque estaba padeciendo las adicciones, y era Michu la que le cogía el teléfono y le decía 'nos vemos en tal punto', José Fernando salía corriendo de esa cena, Gloria Camila le intentaba parar y acababa Gloria Camila en el suelo y José Fernando corriendo con Michu (y desaparecido tres días)", añade Iván Reboso.

Y es que la familia "quería evitar ese tipo de relación porque perjudicaba a ese miembro de la familia", termina de relatar Iván Reboso. Llegados a este punto, Amor Romeira confirma que eso sucedió porque ella estaba presente en ese evento: "Eso es verdad. Eso fue así. Es más, sacaron fotos los paparazzis ese día y todo. Sucedió. Hubo un conflicto porque, encima, José Fernando no tenía teléfono, ella de repente apareció por las historias, apareció allí, hubo un conflicto muy grande porque querían contacto cero para que no recayera".