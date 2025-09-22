Luciana Bongianino se ha sincerado con la web de Informativos Telecinco sobre la situación actual de su marido, que sufre una infección en el colon

Última hora sobre el estado de salud de Rafael Amargo, ingresado en el hospital: "Su situación es bastante crítica"

En las últimas horas, Rafael Amargo ha vuelto a ocupar titulares, pero en esta ocasión por el complicado bache de salud que está atravesando.

Tal y como adelantaba su mujer, Luciana Bongianino, en el programa de Telecinco, 'Fiesta', el bailaor se encuentra en una situación "crítica" tras sufrir una infección en el colon. Desde entonces, no se han conocido más detalles al respecto, por lo que desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con ella para saber de primera mano cuál es su actual estado.

"Estamos muy preocupados, todavía sigue ingresado, ya lleva varios días...", ha confesado Bongianino a este medio.

Tal y como narra la pareja del cantaor, por el momento lo único que se puede hacer es "esperar a que baje la inflamación para ver qué le pasa".

Por el momento, las próximas horas podrían ser cruciales para la salud del granadino, y hasta que "no puedan hacerle todas las pruebas y tengan los resultados", desconocen "exactamente qué es lo que tiene". "Todavía tienen que hacerle un par de pruebas más, porque hasta que no tenga el colon un poco más desinflamado no se puede. Esta tarde tal vez podamos tener alguna otra novedad", asevera Bongianino a la web de Informativos Telecinco.

De acuerdo a sus palabras, el detonante del problema de salud de Amargo sería "el juicio, con el que lleva cinco años y del que ya hace más de un año que fue absuelto". "Nadie tiene consideración de ayudar desde que se ha demostrado que es inocente", añade.

El juicio

En mayo de 2024, Rafael fue absuelto de las acusación de vender droga desde su casa, un delito del que se había declarado no culpable. En diciembre del año anterior había ingresado en prisión provisional a la espera de la resolución del juicio.

"Ahora mira dónde le tenemos, en un hospital en estado crítico y grave por todo esto"

Luciana se pregunta que, tras "ganar un juicio que ha sido de los más mediáticos y dañinos popularmente hablando de estos años, ¿quién le va a ayudar o quién le va a pedir perdón después de todo?".

Su situación profesional

Asimismo, nos asegura que el coreógrafo tampoco está viviendo su mejor momento personal y profesional.

"Pasan los días y los padres de Rafa están manteniéndolo. Solo ha podido hacer cuatro eventos. De qué sirve ganar al Estado y demostrar que era inocente si luego todos se lavan las manos. Y ahora mira dónde le tenemos, en un hospital en estado crítico y grave por todo esto. ¿Hay derecho?", lamenta.