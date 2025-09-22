La creadora de contenido es la nueva invitada al espacio de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón'

Laura Matamoros se derrumba al hablar de su madre: "Ella ha pasado por mucho, es muy protectora"

Laura Matamoros se ha consolidado como una de las influencers españolas más reconocidas. Su salto a la popularidad se produjo tras ganar la cuarta edición de 'Gran Hermano VIP' en 2016, un trampolín que le permitió abrirse camino más allá de la televisión. Desde entonces, ha construido una marca personal en redes sociales que combina moda, estilo de vida y maternidad.

En Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, comparte contenidos relacionados con viajes, rutinas de belleza, eventos de moda y su día a día como madre.

"Aunque parezca un trabajo muy banal, porque la gente no ve lo que hay detrás, hay mucho sacrificio", avanza la creadora de contenido en el programa de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara, disponible a partir de este lunes 22 de septiembre.

Tal y como narra Matamoros, "yo soy mi propia valla publicitaria en la que tengo que ir trabajando y haciendo ciertas cosas para que la gente se fije en mí, y a día de hoy lo que vende es mostrar tu vida privada, ya sabemos que a la gente lo que le gusta es el morbo, tanto lo bueno como lo malo, pero sí es verdad que lo malo siempre vende mucho más y lo bonito vende menos", ha aseverado en el espacio de Mediaset.

Además de su labor como creadora de contenido, ha estado vinculada al mundo de la televisión y la prensa del corazón, aunque en los últimos años ha apostado por enfocarse más en su faceta digital. Su participación en realities y programas le dio notoriedad, pero es en las redes sociales donde ha fidelizado a su audiencia.

También ha trabajado como imagen en campañas publicitarias y ha asistido a eventos de referencia en el sector lifestyle, conociendo así a un sinfín de rostros conocidos del mundo de las influencers, entre otras, María Pombo, quien se ha convertido en su "única amiga" del sector, tal y como ha confesado.

"Tengo muchas conocidas, pero amigas solo hay una, María Pombo, es la única", ha subrayado, manifestando cuál es su verdadera relación. "Si tengo algún problema le llamo y le cuento, por afinidad, por cómo somos, compartimos muchas amigas en común también fuera de nuestro círculo, es con la que más encajo en carácter, somos madres también las dos... En fin, nos llevamos muy bien, no sabría decirte el porqué, por afinidad desde luego", ha sentenciado.