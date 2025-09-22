La colaboradora de ‘El tiempo justo’ comenta cómo fue el encuentro con Rocío Flores en el programa ‘¡De viernes!’

El esperado reencuentro entre Olga Moreno y Rocío Flores se produjo en el plató del programa ¡De viernes! y, como era de esperar, ha dado mucho de qué hablar. En ‘El Tiempo justo’, la colaboradora se sinceraba tras coincidir de nuevo con la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en televisión.

Olga, visiblemente emocionada, confesó que para ella fue especial volver a compartir un plató con Rocío: “Es muy bonito coincidir con ella en un plató trabajando y comentar ‘Supervivientes’, que tanto ella como yo hemos vivido. Me hacía mucha ilusión”.

Eso sí, la sevillana aclaró que no fue un reencuentro sorpresa como otros televisivos, sino una coincidencia natural en un entorno de trabajo.

Una relación marcada por la distancia

Preguntada sobre cómo percibe a Rocío Flores en la actualidad, Olga fue clara: “La sigo viendo con su coraza, pero también más zen, como ella misma dijo en la entrevista”.

Ambas mantienen el contacto, aunque ya no con la misma frecuencia que antes, cuando Rocío vivía con ella: “Ahora nos vemos menos porque ella se ha venido a vivir a Madrid. Antes estábamos 24 horas juntas, ahora mucho menos".

Rocío, “seca” en el reencuentro

Algunos colaboradores destacaron que Rocío Flores estuvo algo fría durante la coincidencia, en contraste con la cercanía que mostró Olga. Incluso recordaron momentos de tensión pública entre ambas por el tema de Agustín Etienne.

Olga, sin embargo, restó importancia a esa percepción y defendió a Rocío: “Que no lo diga públicamente no quiere decir que no se lo haya dicho en privado a su padre. La relación nunca se rompió, estaba más fría, pero seguíamos hablando".

Un vínculo que resistió la tormenta

Olga Moreno explicó que ella misma necesitó un tiempo de separación: “Yo también necesitaba apartarme de todo. La relación seguía, hablábamos, pero faltaba esa unión-unión”.

El acercamiento, según contó, se dio de manera natural: “Nos encontramos, nos tomamos un café… No hubo un primer paso marcado, simplemente se dio”.

Lo cierto es que esta nueva etapa en su relación se ha producido ante las cámaras. Ambas comparten ahora espacio en ‘¡De viernes!’ para analizar ‘Supervivientes All Stars’. Y aunque Olga insiste en que la relación nunca se rompió, sí reconoce que hoy atraviesa un momento más sereno y esperanzador.

“La unión sigue ahí, con sus tiempos y sus matices, pero lo importante es que seguimos estando”, concluyó Olga en el plató.