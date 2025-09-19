Los colaboradores debatían sobre la fuerte discusión en ‘Supervivientes All Stars’, cuando Alexia destapó un episodio desconocido

La revelación de Galiacho sobre un amor de Ortega Cano que ha dejado “pasmado” a Joaquín Prats

Compartir







La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ estuvo marcada por el enfrentamiento de Gloria Camila y Alejandro Albalá. En ‘El tiempo justo’, los colaboradores analizaron la pelea y no dudaron en tomar partido.

Miguel Frigenti fue el primero en posicionarse: “Alejandro Albalá es un chico que pone buena cara, pero luego tiene unas artimañas muy sucias. Lo vimos en Gran Hermano Dúo y lo estamos viendo ahora. Me alegro de que Gloria lo esté desenmascarando”.

Kike Quintana coincidió en que la estrategia de Albalá es evidente: “Va contra Gloria porque ella es una líder. Lo que busca es visibilidad”.

Alexia Rivas destapa el secreto

Fue entonces cuando Alexia Rivas lanzó la revelación que dejó boquiabierto al plató: “Hace unos meses, Albalá quiso tener un rollo con Gloria. Fue en un piso donde había más gente, en el de Junco. ¿Y qué pasó? Que Gloria le dijo que no”.

La periodista añadió que ese rechazo explicaría la fijación actual de Albalá con la hija de Ortega Cano: “Él se engancha a todo lo que le pueda dar foco, y ahora tiene contra Gloria precisamente porque no consiguió nada con ella”.

Las palabras de Alexia encendieron el debate. Mientras Frigenti recordó que Albalá “todavía no ha superado sus relaciones con Sofía y con Isa Pantoja”, la propia Rivas aseguró que el concursante llega a contar a sus amantes anécdotas íntimas relacionadas con sus ex.