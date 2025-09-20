Rocío Flores y Olga Moreno se ven las caras en '¡De viernes!' tras meses de distanciamiento

La reacción de Olga Moreno a la entrevista de Rocío Flores sobre su madre: "De mentirosa no tiene nada"

Durante años, Rocío Flores y Olga Moreno han mostrado muy buena relación ante los demás. La pareja e hija de Antonio David Flores se mostraban muy unidas y defendían la unidad familiar ante todos los conflictos a los que se enfrentaban. También ocurrió así cuando Olga y Antonio David se separaron, pero todo cambió cuando ella comenzó una relación sentimental con Agustín Etienne, lo que provocó su distanciamiento.

Durante estos días, mucho se ha hablado de la relación que mantienen en la actualidad. Si bien Rocío Flores desveló en '¡De viernes!' que el trato con ella era poco y cordial, ahora tienen la oportunidad de retomar su estrecha relación... o no. Olga Moreno y Rocío Flores se ven las caras en el plató de '¡De viernes!' y protagonizan un emotivo y esperado reencuentro tras meses distanciadas. ¿Sacarán sus viejas heridas?

Así ha sido el reencuentro entre Rocío Flores y Olga Moreno

Visiblemente nerviosa, Rocío Flores esperaba que se abriese el pantallón y entrase la ex mujer de su padre y madre de su hermana pequeña. Rocío le ha explicado a los colaboradores que todo lo que dijo el pasado viernes en su comentada entrevista es su realidad y que no solo no tiene ningún problema con Olga Moreno, si no que le sigue teniendo un gran cariño.

Nada más entrar, Olga se ha fundido en un caluroso abrazo con la que durante años fue "como su hija" y lo cierto es que el carió entre ellas se ha visto evidente: "¡Cuánto tiempo!", decía Rocío Flores irónicamente con una amplia sonrisa. Desde este momento, ambas se convierten en colaboradoras del debate de 'Supervivientes All Stars' en '¡De viernes!'.