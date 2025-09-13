Equipo Outdoor 13 SEP 2025 - 10:00h.

La concursante oficial de 'Bailando con las estrellas' y exconcursante de 'Supervivientes' se instala en la capital y enseña en redes sociales su rincón de ensayo

Anabel Pantoja muestra cómo baila distintos estilos y sus fans alucinan: "Deseando verte el sábado"

Anabel Pantoja está de vuelta en Madrid, lista para brilla como concursante oficial de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha instalado en la capital. La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado a sus seguidores que ya ha encontrado su rincón donde parece que ha decidido ensayar antes de subir al escenario.

El rincón de la prima de Kiko Rivera es un ejemplo perfecto de que comodidad y estilo. Lo primero que llama la atención es un sofá modular en un tono gris claro. Pero no está solo, está acompañado de cojines que no solo invitan a tumbarte, sino que le dan un toque cálido al lugar. Lo que realmente convierte este rincón en un escenario digno de Instagram es la galería de fotos de la pared, con marcos diferentes que no siguen ninguna regla, forman un collage que es pura arte visual. Con fotos profesionales, con luz y encuadres de revista, que le dan un aire sofisticado.

Y, por si fuera poco, el rincón tiene una alfombra elegante gris con rayas blancas termina de que aporta calidez. Al tener la alfombra invita a que Anabel se sienta totalmente cómoda. Incluso puede estar descalza mientras ensaya bailes, lo que hace perfecto este lugar para disfrutar sin complicaciones. Además de dar caliz, sayuda a delimitar el espacio y lo convierte en un espacio agradable.

Este rincón no solo refleja la personalidad de Anabel, divertida y cercana, sino también su lado más artístico y cuidado. Es un lugar donde se mezcla comodidad, estilo y un puntito de inspiración, ideal para que Anabel Pantoja se prepare para 'Bailando con las Estrellas' y pueda conquistar la pista con alegría y estilo.

Con este rincón tan acogedor en Madrid, Anabel demuestra que está más que preparada para afrontar este nuevo reto televisivo. Y ahora, recién estrenada en su faceta como madre, afronta este reto con más ilusión que nunca, demostrando que se puede brillar en la pista mientras disfruta de su nueva vida familiar. Seguro que la sobrina de Isabel Pantoja saca todo su desparpajo con el que se muestra en redes y conquista el escenario de 'Bailando con las estrellas'.