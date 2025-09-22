La hija de Ana María Aldón, tras la muerte de Michu: “Mi madre siempre estuvo ahí para darle el cariño que quizás no encontraba en otra parte de la familia”

En el plató de ‘El tiempo justo’ Gema Aldón se sentó frente a los colaboradores para abordar todos los asuntos que mantienen a su familia en el centro de la actualidad. Con serenidad, pero sin morderse la lengua, habló de la reciente muerte de Michu, de los desencuentros de su madre, Ana María Aldón, con Rocío Flores, y de las tensiones con Gloria Camila.

La muerte de Michu y el papel de Ana María

Gema recordó a Michu con respeto y destacó el papel de su madre durante los años más complicados de la joven.

“Mi madre siempre estuvo ahí para aconsejarla y darle el cariño que quizás no encontraba en otra parte de la familia”, aseguró Gema.

Aunque evitó señalar directamente, dejó claro que Michu no fue plenamente aceptada en el entorno de Ortega Cano, y que encontró en Ana María un apoyo fundamental.

El desencuentro con Rocío Flores

El plató también repasó el reciente choque entre Ana María y Rocío Flores en el plató de ‘¡De viernes!’. Para Gema, la actitud de la hija de Rocío Carrasco resulta contradictoria:

“Si han pasado cinco años del episodio con Pavón, también han pasado cinco años del apoyo de mi madre. No se puede echar en cara una cosa y olvidar la otra”, dijo con firmeza.

Según ella, su madre siempre ha intentado mantener el respeto, pero Rocío no ha sabido reconocer el dolor que sus palabras y actitudes provocaron.

Gloria Camila, un punto de no retorno

Otro de los momentos más tensos de la entrevista llegó al hablar de Gloria Camila. Gema relató el episodio que marcó un antes y un después: el desplante de Gloria al negarse a ser modelo en el trabajo final de carrera de Ana María.

“Mi madre se dejó la piel en ese vestido y se sintió traicionada. A partir de ahí todo cambió”, confesó.

Para Gema, la relación con Gloria es insalvable: “No puedo perdonarle lo que mi madre ha sufrido, ni las pullas ni los desprecios. Eso marcó mucho a mi madre”.

Muy distinta es la visión que Gema tiene de José Ortega Cano, padre de su hermano pequeño: “De mi boca nunca ha salido una mala palabra hacia él. Todo lo contrario, siempre agradecimiento”, aclaró.

¿Reconciliación a la vista?

Los colaboradores intentaron abrir la puerta a un futuro acercamiento, pero Gema fue clara: hoy no lo ve posible. Aunque reconoce que la vida da muchas vueltas, asegura que las heridas siguen abiertas.