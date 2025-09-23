Ana Carrillo 23 SEP 2025 - 16:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado quién es su novio tras la ruptura con Joel Benedicto y los rumores de relación con un futbolista

Andrea Arpal, de 'La isla de las tentaciones', ha puesto fin a las especulaciones en torno a la persona con la que comparte su vida después de que 'La Cuernis' destapase que había vuelto a tener contacto con el exjugador del Barça Riqui Puig después de su ruptura a comienzos de agosto con Joel Benedicto, con el que ha roto y vuelto en varias ocasiones a lo largo de este año.

Fue en primavera cuando comenzaron los rumores que la relacionaban con el futbolista, a los que ella dio respuesta en su canal de mtmad, donde no le puso nombre a su vínculo. Fue Joel el que, unas semanas más tarde, contó en el vídeo podcast de 'En todas las salsas' que su ex ya no estaba saliendo con el jugador de Los Angeles Galaxy.

Tras esa separación, Andrea y Joel retomaron su relación, que se volvió a romper a comienzos de agosto, cuando él abandonó el piso que compartían. Ella se mostró apenada en sus stories, pero unos días después compartió una foto de un ramo de flores que, de acuerdo con 'La Cuernis', se lo mandó Riqui Puig, lo que habría despertado el interés de Joel por volver con ella de nuevo, siempre según la mencionada cuenta de salseos de Instagram.

Ante el revuelo generado, la propia Andrea decidió hacer un vídeo en el que comentaba que su relación con Joel estaba llena de altibajos: "Siempre ha sido como un tira y afloja, un día sí, un día no, pero a base de palos estamos aprendiendo". Unas semanas después de esas declaraciones, ha decidido confirmar de forma oficial que ha vuelto con el amigo de Montoya y que él ha regresado al piso que abandonó hace poco más de un mes y medio.

Lo ha hecho al compartir un vídeo en el que aparece limpiando la casa y ordenando la colada junto a Joel, con el que se besa, se abraza y comparte un momento de mimos en la cama que previamente habían hecho juntos. Algunos de sus seguidores se han alegrado mucho por saber que vuelven a estar juntos, pero otros le ha comentado que consideran que no deberían estar rompiendo y volviendo cada pocas semanas.