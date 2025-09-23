Natalia Sette 23 SEP 2025 - 17:12h.

Fati Vázquez da su primera entrevista y cuenta toda la verdad sobre su relación con Lamine Yamal

Así nos contaba en exclusiva Fati Vázquez sus relaciones anteriores a Lamine Yamal: Omar Montes, Tobbalink...

Fati Vázquez se sienta por primera vez en un plató para contar todos los detalles de su relación con Lamine Yamal. Hace algunos meses salían a la luz unas imágenes que indicaban que el futbolista había iniciado una relación con la influencer. A pesar de las pruebas y del aluvión de críticas que cayó sobre ella, nunca dio un paso al frente para defenderse o dar su versión de los hechos, hasta ahora ¡Descubre todas sus declaraciones!

No es la primera vez que a Fati Vázquez se le relaciona con un famoso , sin embargo, la polémica que se creó alrededor de su relación Lamine Yamal fue tan grande, que la influencer estaba negada a hablar. Ahora, meses más tarde de las primera imágenes, Fati aterriza en ‘En todas las salsas’ con ganas de contar su verdad. “No puedo negar lo innegable”, comienza diciendo. Sin duda viene a contar todo lo que vivió con el futbolista y cómo inició su relación.

Después de tres meses, Fati rompe su silencio y habla abiertamente de cómo fue su relación con el futbolista del Fútbol Club Barcelona. “Estuve bien con él”, asegura la youtuber. Fati explica que cuando salieron las fotos en la famosa revista, era la primera vez que se veían en persona. “No había nadie, solo su repre”, admite. Por tanto, esos días en Italia estuvieron prácticamente solos disfrutando de una escapada romántica.

Aunque la primera vez que se vieron fue en Italia, justo cuando se hizo todo público, la relación viene de mucho antes. “Esto no fue de la noche a la mañana”, asegura Fati. De hecho, una de las cosas que más le molestó de todo el revuelo fue que la gente se pensara que no había habido nada antes. “Fueron 8 meses hablando”, reconoce refiriéndose al tiempo que hablaron antes de verse.

Además de contar sus inicios con el futbolista, Fati se sincera sobre lo que significó para ella que las imágenes de su escapada romántica salieran a la luz. La creadora de contenido reconoce que no se esperaba que su relación con Lamine se hiciera pública. “Nadie lo sabía, no hablé con nadie de este tema”, confiesa. Por tanto, su círculo cercano se enteró a la misma vez que el resto del mundo de su relación con Lamine. Por si fuera poco, ella se enteró cuando la noticia ya estaba publicada. “Me avisó en Javi de Hoyos”, dice para sorpresa de todo el plató.

Fati Vázquez regresa al mundo mediático por todo lo alto. Desde que su relación con Lamine Yamal salió a la luz, la influencer no había ninguna declaración al respecto. Sin embargo, harta de callar y no dar su versión, llega a ‘En todas las salsas’, para contar todos los detalles ¿Cómo empezó su relación? ¿Cuál fue el primer mensaje que le mandó el futbolista? ¿Qué opina de la relación con Niki Nicole? ¡Todo esto y mucho más dándole play al video!