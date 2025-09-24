Alessandro Lequio sufre un percance en 'Vamos a ver': “Mis partes han votado unánimemente no más bici"
A las 06.40 h., Alessandro Lequio alertaba a la directora de 'Vamos a ver' y a Patricia Pardo de que no podría volver a sentarse en el 'sillín de pensar' del programa
La redacción de ‘Vamos a ver’ ha vivido “un drama” por la mañana porque a las 06.40 horas, Alessandro Lequio ha alertado a la dirección de que no podría subirse al 'sillín de pensar'… tras sufrir una lesión.
“Querido público, anoche descubrí que la bicicleta despierta dolores donde antes solo había paz, así que me bajo oficialmente de la bici”, explicaba el colaborador, que añadía: “Mis partes han votado unánimemente no más bici, la relación de mis partes con la bici ya no es buena”.
El mensaje de Alessandro Lequio a Patricia Pardo
"¿Qué opina María de todo esto?”, preguntaba Patricia Pardo en alusión a la mujer de Alessandro, que respondía: “Está afectada”. Y, para demostrar que lo que decía era cierto, Alessandro leía el mensaje que envió a la propia Patricia a primerísima hora de la mañana:
“Quería comentarte con todo el respeto que prefiero no volver a subirme a la bicicleta durante el programa ya que me ha causado molestias genitales que no tenía antes. Agradezco participar desde la silla de castigo, pero nunca más desde la bicicleta. Gracias por tu comprensión”.
Patricia le ofrecía un flotador para sentarse más cómodamente y hablar de ‘Supervivientes’, pero el colaborador declinaba su invitación...