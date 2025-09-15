Nuria Morán 15 SEP 2025 - 15:01h.

Alessandro Lequio ha aportado su propia hemeroteca en 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio se pronuncia sobre los comentarios de Mar Flores sobre su bebé en las memorias: "Me gustaría que se me respetara"

El libro sobre las memorias de Mar Flores ha provocado un gran revuelo mediático. El cruce de acusaciones y de versiones entre la modelo y Alessandro Lequio no se hicieron esperar y 'Vamos a ver' fue testigo de una semana llena de informaciones por ambas partes.

Aunque el colaborador aseguró que no quería seguir hablando del tema, este lunes no ha sorprendido aportando un documento gráfico que ha sorprendido a todos.

En la fotografía que ha traído el propio Alessandro a este programa, podemos verle en el año 1996 posando junto a Ana Obregón, Carlo padre y Carlos Costanzia, actual pareja de Alejandro Rubio, en un cumpleaños familiar.

Alessandro Lequio ha explicado que este documento pertenece a Ana Obregón y que lo único que demuestra esta fotografía es "la buena relación entre Ana y Carlo padre".

Alessandro Lequio: "Esto explicaría que yo pudiera pasarle a Mar información sobre su hijo"

"Esto explicaría que yo pudiera pasarle a Mar información sobre su hijo y confirma que lo de Turín era más ficción que realidad. Esta fotografía creo que es del año 1996, uno de los cumpleaños de mi hijo. Carlo padre frecuentaba la casa de Ana porque eran muy amigos y la actual pareja de Alejandra Rubio era amiguito de mi hijo", ha añado.

El colaborador ha confirmado que cuando se hizo esa fotografía él ya mantenía una relación sentimental con Mar Flores y que Carlo padre lo sabía todo.