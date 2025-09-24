Rocío Molina 24 SEP 2025 - 11:09h.

Salen a la luz las imágenes del exconcursante de 'Supervivientes' junto a su ex María José Suárez un año después de su ruptura

Las sorprendentes imágenes de Escassi junto a María José Suárez un año después de su ruptura

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez protagonizaron una historia con un final de lo más abrupto. Entre el exconcursante de 'Supervivientes' y la modelo protagonizaron muchos desencuentros y sus posturas se separaron por completo entre acusaciones de infidelidad, chantajes y la aparición de una tercera persona en discordia: Valeri. Sin embargo, el destino les ha vuelto a juntar por un proyecto de lo más especial, tal como muestra la revista 'Semana'.

Las imágenes que publica la revista y que no son de actualidad, pero que han visto la luz ahora, vienen a contar lo que ha unido a la que fuera una pareja de las más mediáticas en el panorama nacional. El jinete y la que fuera Miss España 1996 vuelven a estar juntos a pesar de que se enfrentaron públicamente tras la ruptura y entre ellos se lanzaron muchas acusaciones. La realidad es que su unión se debe a un proyecto que les ilusiona y que se verá en la gran pantalla.

Tal y como recoge la revista 'Semana', ambos han participado en el cortometraje 'Cambio y corto', un proyecto con fines solidarios que se estrenará el próximo mes de noviembre. Una comedia, dirigida por Rafa Márquez y Gerard Bertomeu que la expareja rodó en Chipiona cuando ambos estaban aún felices y desprendían mucha "química", tal como los que estuvieron con ellos ahora han confesado.

Según se ha podido saber ahora a modo de adelanto de lo que se verá en las pantallas, Álvaro Muñoz Escassi interpreta el papel de un policía local, mientras María José Suárez es una ciudadana que denuncia la desaparición de su mascota. Una unión en la ficción que iba más allá, tal como demuestran las imágenes que han salido ahora a la luz y que son ejemplo de la complicidad que ambos derrochaban un año después de su ruptura.

Esta información e imágenes que salen ahora por este proyecto juntos que próximamente será público han sorprendido a todos, dado que hacía mucho tiempo que no se les veía juntos y contrasta con su final cargado de indirectas y mensajes en los platós de televisión. El cortometraje, que se titula 'Cambio y corto', cuenta con otros muchos rostros famosos, como José Mercé y promete dar mucho de qué hablar cuando vea la luz.