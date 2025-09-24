La colaboradora de 'Vamos a ver' ha compartido unas fotos con sus padres, de 88 y 87 años
Cristina Tárrega aclara si su hijo Marco va a seguir sus pasos en la televisión
En contadas ocasiones, Cristina Tárrega ha compartido en Instagram fotos junto a su hijo en común con el futbolista Mami Quevedo, Marco, que ya tiene 21 años. La colaboradora de 'Vamos a ver' es una persona muy familiar y ahora que querido presentarle a sus seguidores a sus padres con motivo del 88 cumpleaños de su padre, al que considera su referente vital.
"Cuando tomas conciencia de lo único que te hace vulnerable: hace dos días me dio un sustito pero ya está como un reloj. Ahora en mi vida existe lo prioritario y lo importante, y ellos abarcan las dos cosas", ha escrito la valenciana, que cumplió 58 años en agosto, junto a unas instantáneas en las que posa junto a sus padres y a una gran tarta que luce dos 8, edad que acaba de cumplir su padre.
"Gracias a la vida por estos 88 años del jefe. Os quiero tanto que me estalla el corazón. Papá, nunca podré agradecerte los principios y educación que me has dado. Eres mi ejemplo y yo aprendí de ti fuerza, tenacidad y a analizar. Gestionarme a tu lado es mi éxito, pasión de padre", ha añadido en su post la amiga de Ana Rosa Quintana, que se ha deshecho en halagos a su padre para felicitarlo públicamente.
Con sus palabras, no solo ha felicitado públicamente a su padre, ha reflexionado acerca de lo mucho que ha influido en su vida. No es la primera vez que la que fuera presentadora de 'La vida sin filtros' ha manifestado la gratitud que siente hacia sus padres, que tienen 88 y 87 años, pues considera que gracias a ellos ha configurado su personalidad.
El post ha recibido el 'me gusta' de compañeras de profesión como Makoke o Marta López y los comentarios de felicitaciones de Marisa Martín-Blázquez, Irma Soriano, Ana Obregón, Poty Castillo, Jorge Moreno, Mar Montoro y Candela Márquez, que Cristina Tárrega ha agradecido mucho.