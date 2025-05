La colaboradora tiene historias para dar y tomar y la de cómo se compró la casa en la que vive actualmente no pasa desapercibida. “Yo tengo mi casa gracias al Cristo del Gran Poder, porque le pedí exactamente lo que quería, y él me la concedió. Yo le dije que quería una casa en Somosaguas, donde eran intocables en ese momento. Al día siguiente de estar en Sevilla, vine a Madrid, sonó el teléfono y era mi amiga María. Me dijo '¿qué haces Cris?'. Le dije, estoy desesperada porque no encuentro donde yo quiero y son todas carísimas", reveló en 'El show de Bertín'.