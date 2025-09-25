La imagen corresponde a un concierto del artista de éxito internacional en Valladolid en el año 2007

Exmúsico de Julio Iglesias: “Tiene el récord de multas por pasar a chicas sin visado a Estados Unidos”

En 'El tiempo justo' hemos tenido acceso a una foto jamás vista de Julio Iglesias que tiene una larga historia detrás. La imagen está hecha durante un concierto del cantante de éxito internacional en Valladolid en el año 2007. En ella se ve al artista con la camisa desabrochada y las mangas bajadas hasta la muñeca. Se le ve sonriente y disfrutando de una noche de música y sentimiento.

El motivo por el que era una foto prohibida

Hasta este 25 de septiembre de 2025, la foto nunca había salido a la luz. Podríamos decir que se trata de una imagen prohibida, así lo explica el fotoperiodista Tino Torrubiano en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Hay un motivo 'de peso' por el que nunca antes había salido a la luz dicha fotografía.

"La revista que la compró decidio no publicarla porque una de las cosas que salvaguardaba Julio ante todo era que no se le hicieran fotos con el torso desnudo", aclara Tino Torrubiano.

Pese a sus continuas peticiones para que no se le viera el torso, aquél día de 2007 decidió "echar al público" la camisa que llevaba puesta. El resultado de aquello fue una fotografía que ha estado guardada bajo llave. Ahora bien, ¿quiénes son los autores de la imagen?

Torrubiano explica que le dejó "una cámara" a unos amigos, que consiguieron captar el preciso instante en el que el intérprete de 'Wendolyne' o 'Soy un truhán, soy un señor' se entrega a su público con el torso al descubierto.

"Alomejor Julio se arrepintió de haber hecho el gesto", concluye Tino Torrubiano. El que fue mánager de Julio Iglesias, Fernán Martínez, hizo una confesión sobre el cantante en 'El tiempo justo' que dejó tan sorprendidos a todos como su imagen sin camiseta. Según explica, el presunto accidente que dejó al artista postrado en una cama durante un tiempo fue realmente parte de una construcción de su personaje.